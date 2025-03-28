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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Путін послав Трампа. Що буде далі?

glavcom.ua
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Путін відкинув пропозиції Трампа
фото: AP

Російський диктатор прямо позначив завдання «знищення України і українців»

Владімір Путін під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера «Архангельск» мінімум тричі позначив зневагу і недовіру до Трампа, відсутність будь-яких намірів підтримувати ініціативу Трампа про припинення вогню і перемир'я.

***

РФ не має наміру припускатися помилок, заснованих на довірі до так званих західних партнерів.

Це буквально заява про недовіру Трампу – і однозначний намір не довіряти його ініціативам і надалі. Плюс, в цій репліці вшито твердження, що Путін не вважає Трампа «партнером».

Трамп щиро хоче завершення українського конфлікту.

Тут важливий акцент: що саме Трамп хоче завершення «конфлікту». Не «ми», навіть не «всі» – а саме Трамп. Отже, точно не Путін. І говорить він про це майже прямо. Це можна читати як вказівку, що бажання Трампа лишаються його бажаннями, Путін їх втілювати не має наміру. Отже, Путін відкинув, фактично, пропозиції Трампа, бо не вважає їх прийнятними.

Росія має стратегічну ініціативу по всій лінії фронту. Є підстави вважати, що ЗС РФ доб'ють українські війська – «Я зовсім недавно казав, що ми дотиснемо Україну, але є підстави вважати, що ми їх доб'ємо».

Додаткове підтвердження, що Путін проти навіть припинення вогню. Він навіть прямо позначив завдання «знищення України і українців» – «ми їх доб'ємо». І це, знов ж таки, у жоден спосіб не сполучається з ініціативою Трампа про припинення вогню і перемир'я.

Не важливо, чи Росія реально має сили на «добивання» ЗСУ чи України. Важливо, що тут ні слова про припинення війни і згоду на план Трампа. Зате всі слова прямо суперечать озвученим планам Трампа.

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Можливо, до Трампа донесуть зміст цієї заяви чи навіть цитати. Але в його оточенні навряд з'явиться хтось, хто прямо вкаже на явну зневагу від Путіна. Хіба б Трамп сам це побачив у цитатах.

І якщо «друг Владімір» настільки далекий від ідеї припинення війни – Трампу справді доведеться оперативно міняти позицію і шукати інше рішення, як я й казав у четвер зранку на етері.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін переговори перемир'я Дональд Трамп Україна

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