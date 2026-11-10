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Сибіга та Рубіо зустрілися в Парижі: що обговорять

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга та Рубіо зустрілися в Парижі: що обговорять
Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять посилення обороноздатності України
фото: скриншот з відео

Стало відомо, про що говоритимуть Сибіга й Рубіо в Парижі

Сьогодні, 10 листопада, у Парижі зустрілися міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

«Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України», – йдеться у повідомленні.

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До слова, паралельно українська розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. «Перша зустріч – з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів», – повідомив Умєров.

Згодом очікується тристоронній формат за участі України, США та Росії.

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Теги: Андрій Сибіга Марко Рубіо переговори

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