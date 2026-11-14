«Уже пʼяту добу є обмеження». Зеленський пояснив, що відбувається зі Starlink і як це пояснюють американці

Володимир Зеленський заявив, що обмеження Starshield на окупованих територіях ускладнюють захист України від реактивних «Шахедів»

Президент: «Обмежена швидкість – максимум 161 км/год на тимчасово окупованих територіях України»

Президент України Володимир Зеленський заявив про обмеження роботи супутникової системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, встановлений поріг швидкості у 161 км/год ускладнює використання українських безпілотників для перехоплення російських реактивних «Шахедів» ще до їхнього входження на підконтрольну Україні територію. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Зеленський наголосив, що обмеження, які діють саме на окупованих територіях, викликають у нього не лише військове, а й політичне занепокоєння.

«На жаль, Starshield обмежений. Обмежена швидкість – максимум 161 км/год на тимчасово окупованих територіях України. Мою позицію вони знають. Якщо вони повернулися до рішення, що на території України немає ніяких обмежень, але на тимчасово окупованій території – обмеження зберігають, то таке їхнє рішення дуже небезпечне, бо воно вже звучить політично», – заявив президент.

За його словами, вибіркове застосування обмежень може створювати небезпечне враження, що тимчасово окуповані території України розглядаються окремо від решти держави.

«Якщо ви там обмежуєте, то тимчасово окуповані території вже частково не визнаєте нашими. І тому, я вважаю, що ми маємо право піднімати це питання і повертати швидкість назад – щоб ніяких обмежень не було», – пояснив Зеленський.

Президент закликав Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ і військове командування порушити це питання у взаємодії з американською стороною.

SpaceX заперечує обмеження, але Україна фіксує їх п'яту добу

За словами Зеленського, Міністерство оборони України вже контактувало з компанією SpaceX, однак там заперечили запровадження обмежень і пояснили ситуацію технічними причинами.

«Там відповіли: «Ми нічого не обмежуємо». Уже пʼяту добу є обмеження. Вони кажуть, що це якась технічна історія. Ми так не вважаємо», – зазначив глава держави.

Він наголосив, що українські фахівці щодня перевіряють роботу системи на різних напрямках і регулярно підтверджують наявність проблеми. «Щодня ми тестуємо по різних напрямках. Щодня є таке підтвердження. Значить це не поодинокі випадки, а масові», – заявив президент.

Водночас остаточну причину обмежень поки не встановлено. Українська сторона продовжує з'ясовувати, чи пов'язані вони з технічними рішеннями компанії, чи з іншими чинниками.

Зеленський розповів про розмову з Рубіо

Президент також згадав попередню розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, після якої, за його словами, Україна перестала стикатися з проблемами в отриманні попереджень про балістичні удари, обміні розвідувальною інформацією та роботі супутникових систем.

«Не знаю: був це збіг чи ні – хочу вірити, що не збіг – але після цієї розмови з ним у нас не було проблем з ранніми попередженнями щодо балістичних ударів, обміном розвідувальною інформацією і не було обмежень Starlink і Starshield», – розповів Зеленський.

За словами глави держави, Рубіо тоді повідомив, що Starshield більшою мірою перебуває під контролем американської влади, ніж компанії SpaceX.

Однак нині українська команда припускає, що обмеження могли бути запроваджені саме компанією. Президент наголосив, що ці пояснення суперечать попередній інформації, тому ситуація потребує додаткового з'ясування.

Як обмеження впливають на захист від «Шахедів»

Зеленський пояснив, що через обмеження Starshield українські сили втрачають можливість перехоплювати частину швидкісних російських безпілотників на окремих ділянках поблизу фронту.

«Бо реактивні «шахеди» летять зі сходу. Ми їх ловимо на тимчасово окупованій території. Інакше вони залітають на підконтрольну Україні територію – і потім нам доводиться ловити їх уже тут», – зазначив президент.

За його словами, українські дрони-перехоплювачі, зокрема «Барси», використовують Starshield для протидії реактивним безпілотникам противника.

Через чинні обмеження перехоплення доводиться здійснювати на інших рубежах, уже після входження ворожих цілей у повітряний простір над підконтрольною Україні територією.

«Тепер ми не можемо їх збивати там, біля фронту. Доводиться збивати на інших рубіжах, і це додає росіянам можливостей атакувати», – підсумував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі також повідомив, що Україна почала тестувати альтернативні варіанти супутникового зв’язку разом із Францією, Норвегією, Данією та Фінляндією.

Нагадаємо, 13 листопада «Главком» повідомляв, що Україна вимагає від США та SpaceX пояснень щодо обмежень Starshield. Президент доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони активізувати контакти з Держдепартаментом США, Пентагоном та компанією SpaceX. Обмеження швидкості зберігалися вздовж лінії фронту й на тимчасово окупованих територіях.

Також «Главком» із посиланням на Axios писав про зрив військових місій через нові обмеження Starshield. За словами українського посадовця, обмеження запроваджували поступово: першого дня вони вплинули на 10% місій, другого – на 50%, а третього дня унеможливили виконання всіх запланованих завдань.

Крім того, 12 листопада «Главком» повідомляв про підозри щодо використання обмежень Starshield як інструменту тиску на Україну під час переговорів. За даними Financial Times, у Києві припускають зв'язок між новими проблемами супутникового зв'язку та активізацією мирних консультацій. Водночас підтверджень політичних мотивів запровадження обмежень наразі немає.