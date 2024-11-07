Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону – Генсек НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону – Генсек НАТО
Рютте хоче працювати разом з новим президентом США, щоб «протистояти новим небезпечним загрозам»
скриншот відео

Рютте погодився з критикою Трампа, яка змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби

Дональд Трамп може спонукати членів НАТО витрачати більше на оборону. Йдеться про зобов'язання союзників вкладати понад 2% ВВП. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.  

Журналісти запитали у генсека НАТО про те, що означає для України перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

«Він (Дональд Трамп, – «Главком») підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону», – сказав він.

Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи щодо збільшення витрат на оборону. На його думку, критика республіканця змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.

Рютте також заявив, що хоче працювати разом з новим президентом США, щоб «протистояти новим небезпечним загрозам», пов’язаним зі вступом Північної Кореї у війну Росії проти України.

«Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї», – наголосив генсек.

Нагадаємо, голова Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю виданню elMundo заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО.  Вона підкреслила, що ЄС завжди повинен бути сильнішим, послідовнішим і більш ефективним.Мецола також відзначила, що Європа опинилася на межі дуже нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, розв’язану Росією. Вона підкреслила, що Європейський Союз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто займе Білий дім після виборів президента США.

До слова ,українська молодь бачить майбутнє України як члена Європейського Союзу і НАТО, закликавши надати нашій державі членство у Північноатлантичному альянсі. Відповідне звернення вони оприлюднили на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», у якому взяли участь понад 100 молодих лідерок та лідерів з усієї країни.

Читайте також:

Теги: США НАТО Дональд Трамп вибори у США Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ураган вже дістався узбережжя США
Ураган «Мілтон» налетів на узбережжя Флориди
10 жовтня, 04:30
Axios вважає, що передвиборчий штаб Камали Гарріс вибив Трампа з гри
Вибори у США: Гарріс застосовує улюблену зброю Трампа проти нього самого
15 жовтня, 08:55
США застерігають КНДР від ескалації конфлікту з Південною Кореєю
США закликали КНДР повернутись до дипломатії у відносинах з Південною Кореєю
16 жовтня, 04:00
Мінфін США працює над тим, щоб розблокувати економічну цінність заморожених російських активів для допомоги Україні
США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії
22 жовтня, 19:06
Сі Цзіньпін хотів, щоб США говорили про те, що виступають проти незалежності Тайваню
Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters
29 жовтня, 09:05
Байден після інциденту опублікував пост, прокоментувавши, що він насправді мав на увазі
Назвав прихильників Трампа «сміттям»? Республіканці обурилися заявою Байдена
30 жовтня, 09:08
Кишкову паличку у бургерах у США підхопили 49 осіб
Отруєння у McDonald's: у США жертви подали колективний позов
30 жовтня, 09:24
Кобахідзе вважає, що правління Трампа забезпечить «перезапуск» американсько-грузинських відносин
Прем’єр Грузії сподівається на «перезапуск» відносин зі США після перемоги Трампа
Вчора, 15:19
Зеленський наголосив, що Україна розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку Києва у Сполучених Штатах
Зеленський звернувся до переможця американських виборів
Вчора, 10:56

Політика

Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону – Генсек НАТО
Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону – Генсек НАТО
Найбільший за останній рік: Британія запровадила новий пакет санкцій проти РФ
Найбільший за останній рік: Британія запровадила новий пакет санкцій проти РФ
Політичний розкол у Німеччині. Стало відомо, ким замінять звільнених урядовців
Політичний розкол у Німеччині. Стало відомо, ким замінять звільнених урядовців
Орбан на саміті може влаштувати лідерам ЄС «сюрприз»
Орбан на саміті може влаштувати лідерам ЄС «сюрприз»
Південна Корея ймовірно напряму постачатиме зброю Україні
Південна Корея ймовірно напряму постачатиме зброю Україні
Зеленський прибув до Угорщини: яка мета візиту (відео)
Зеленський прибув до Угорщини: яка мета візиту (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
26K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
4160
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
3974
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни
3951
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua