Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону – Генсек НАТО

Рютте погодився з критикою Трампа, яка змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби

Дональд Трамп може спонукати членів НАТО витрачати більше на оборону. Йдеться про зобов'язання союзників вкладати понад 2% ВВП. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Журналісти запитали у генсека НАТО про те, що означає для України перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

«Він (Дональд Трамп, – «Главком») підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону», – сказав він.

Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи щодо збільшення витрат на оборону. На його думку, критика республіканця змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.

Рютте також заявив, що хоче працювати разом з новим президентом США, щоб «протистояти новим небезпечним загрозам», пов’язаним зі вступом Північної Кореї у війну Росії проти України.

«Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї», – наголосив генсек.

Нагадаємо, голова Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю виданню elMundo заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО. Вона підкреслила, що ЄС завжди повинен бути сильнішим, послідовнішим і більш ефективним.Мецола також відзначила, що Європа опинилася на межі дуже нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, розв’язану Росією. Вона підкреслила, що Європейський Союз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто займе Білий дім після виборів президента США.

До слова ,українська молодь бачить майбутнє України як члена Європейського Союзу і НАТО, закликавши надати нашій державі членство у Північноатлантичному альянсі. Відповідне звернення вони оприлюднили на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», у якому взяли участь понад 100 молодих лідерок та лідерів з усієї країни.