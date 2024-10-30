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Назвав прихильників Трампа «сміттям»? Республіканці обурилися заявою Байдена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Назвав прихильників Трампа «сміттям»? Республіканці обурилися заявою Байдена
Байден після інциденту опублікував пост, прокоментувавши, що він насправді мав на увазі
фото з відкритих джерел

Байден виступив на захист Пуерто-Ріко і, вочевидь, розкритикував прихильників Трампа

Президент США Джо Байден розкритикував риторику кандидата на пост президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у Нью-Йорку та коміка, що назвав Пуерто-Рико «островом сміття». Однак республіканці переконані, що той образив всіх прихильників. Про це повідомляє Axios

Байден під час розмови з громадською організацією Voto Latino сказав, що пуерториканці з його рідного штату Делавер – «хороші, порядні, почесні люди».

 «Єдине сміття, яке я бачу там, – це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців є безсовісною та неамериканською. Це абсолютно суперечить усьому, що ми робили, усьому, чим ми були», – сказав американський лідер.

Натомість Білий дім заявив, що критика Байдена була спрямована конкретно проти коміка, а не всіх прихильників. Таке ж твердження згодом зробив і сам Байден.

Однак Трамп і його союзники вже відреагували на ситуацію. Вони наголошують, що американський президент мав на увазі саме прихильників, а не одну людину. «Це жахливо. Так було сказано. Вибачте його, бо він не знає, що сказав», – заявив Трамп.

Нагадаємо, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань.

Як повідомлялося, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка претендує на президентську посаду від Демократичної партії, запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності.

До слова, чинний президент США Джо Байден достроково проголосував на виборах президента у Делавері.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США

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