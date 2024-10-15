Вибори у США: Гарріс застосовує улюблену зброю Трампа проти нього самого

Передвиборча кампанія Гарріс використовувала меми та соціальні мережі, щоб висміяти Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп часто любить висміювати свої політичних опонентів, однак за місяць до виборів, він все частіше відчуває це на собі. Про це повідомляє Axios.

Для того, щоб охопити молоду аудиторію, передвиборча кампанія Гарріс використовувала силу мемів і соціальних мереж. Також метою було представити віцепрезидента США Камалу Гарріс та губернатора Міннесоти Тіма Волза як смішних, зрозумілих та здібних людей для молодих виборців. Зокрема, тепер кампанія використовує ті ж інструменти, що й Трамп, щоб висміяти його та уявити у протилежному світлі.

Так, в опублікованому відеоролику передвиборчий штаб Гарріс створив карусель із фотографій Трампа, на яких він, судячи з усього, висміює свою штучну засмагу під мотив хіта Сабріни Карпентер «Please Please Please», в якій вона співає про те, як «красиво наносить макіяж». В іншому відео показано одну з нескладних відповідей Трампа на одному із заходів. У ньому кампанія Гарріс назвала колишнього президента «delulu» (маячний).

Крім цього, у жовтні, коли США готувалися до урагану «Мілтон», передвиборчий штаб опублікував у TikTok запис, що висміює старий виступ Трампа перед пресою, в якому він назвав ураган «одним із наймокріших, який ми бачили з погляду води». А коли республіканець відмовився погодитися на другі президентські дебати, передвиборчий штаб опублікував відеозапис з ним, на який наклали звуки кудахкання курей.

Axios вважає, що передвиборчий штаб Гарріс, зважаючи на все, вибив Трампа з гри. Видання нагадало, що колишній президент США щосили намагався придумати прізвисько, яке прилипне до Гарріс. Також він, очевидно, був стривожений тим, що передвиборчий штаб віцепрезидента назвав його самого, і його напарника сенатора Джей Ді Венса – «дивними».

Як відомо, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково проголосували в ключових штатах, що можуть вирішити підсумок виборів.

До слова, відносини між командами кандидатки у президенти США Камали Гарріс та президента Джо Байдена стають дедалі напруженішими.