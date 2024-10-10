Ураган «Мілтон» налетів на узбережжя Флориди

Ураган за прогнозами стане одним із найпотужніших у Флориді за всю історію

Ураган «Мілтон» досягнув узбережжя поблизу містечка Сієста-Кі американського штату Флорида зі швидкістю понад 190 км на годину. Про це повідомляє CNN.

Стихію класифікують як ураган третьої категорії, який, за прогнозами синоптиків, призведе до небезпечних для життя затоплень, сильних злив та потужних поривів вітру.

Ураган «Мілтон» продовжить зберігати свою силу, рухаючись через центральну Флориду до ранку четверга.

«Небезпечні для життя раптові повені й потоки затоплять міські райони, автомагістралі, вулиці й підземні переходи», – ідеться в повідомленні Національної метеорологічної служби.

Понад 600 тис. будинків і підприємств у Флориді знеструмлено. Кількість відключень зростатиме в міру просування Мілтона по штату. Не дивлячись на те, що за даними метеорологічної служби США, сила урагану дещо зменшилась, він залишається дуже небезпечним через швидкість вітру.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомляло, що ураган «Мілтон» наближається до західного узбережжя Флориди. Його потужність зменшилася до четвертої категорії, втім залишається руйнівною.

До слова, ураган «Мілтон», що насувається на США, може стати одним з найсильніших штормів у країні за століття. Очікується, що він спричинить серйозні наслідки у штаті Флорида.

Нагадаємо, за словами речниці президента США Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини та Анголи «з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану «Мілтон».

Нагадаємо, внаслідок урагану «Хелен», який пронісся Америкою кілька днів тому, у Сполучених Штатах, згідно з останніми даними, загинуло більше двохсот людей, а сотні вважаються зниклими безвісти.