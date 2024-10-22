США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії

Мінфін США працює над тим, щоб розблокувати економічну цінність заморожених російських активів для допомоги Україні

Санкції також торкнуться посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси

Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Очільниця Мінфіну США зазначила, що санкції проти РФ також включатимуть «посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її військовослужбовців».

На початку щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку Єллен сказала, що Мінфін США «невтомно працює над тим, щоб розблокувати економічну цінність заморожених російських активів для допомоги Україні».

Як відомо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Нагадаємо, 22 жовтня Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро. Його буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Як повідомлялося, країни «Групи семи» планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Також повідомлялося, що 25 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Зеленський підкреслив, що Україна вже отримала близько 1,5 млрд євро від заморожених російських активів та подякував європейським партнерам за реалізацію такого проєкту.