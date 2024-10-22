Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії
Мінфін США працює над тим, щоб розблокувати економічну цінність заморожених російських активів для допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Санкції також торкнуться посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси

Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Очільниця Мінфіну США зазначила, що санкції проти РФ також включатимуть «посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її військовослужбовців».

На початку щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку Єллен сказала, що Мінфін США «невтомно працює над тим, щоб розблокувати економічну цінність заморожених російських активів для допомоги Україні».

Як відомо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Нагадаємо, 22 жовтня Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро. Його буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Як повідомлялося, країни «Групи семи» планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Також повідомлялося, що 25 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Зеленський підкреслив, що Україна вже отримала близько 1,5 млрд євро від заморожених російських активів та подякував європейським партнерам за реалізацію такого проєкту.

Теги: росія санкції США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ВМС розповіли, яка ситуація з ворожими кораблями в Чорному морі
У ВМС проінформували, скільки ракетоносіїв РФ вивела в Чорне море
15 жовтня, 07:45
Трамп на один відсоток вже випереджає Гарріс
У «хитких» штатах в Америці під час раннього голосування лідирує Дональд Трамп
15 жовтня, 07:25
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, голова партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі та прем'єр Іраклій Кобахідзе
«У демократії опозиція не заборонена». Посольство США звернулося до влади Грузії
7 жовтня, 19:20
Арешти американців у Росії останніми роками почастішали
У Росії намагаються засудити 72-річного американця через війну в Україні – AP
5 жовтня, 19:53
Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників
Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників
5 жовтня, 07:19
Лукашенко заявив, що Білорусь нібито збиває велику кількість безпілотників і «не дивиться російські вони чи українські»
«Не скажу, що це новинка». Лукашенко прокоментував зальоти «Шахедів» до Білорусі
4 жовтня, 20:29
Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп за часів президентства, «фактично забезпечив стабільність у світі, зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування»
Теледебати: кандидати у віцепрезиденти США виступили за підтримку союзників
2 жовтня, 07:05
Зеленський повертіється в Україну
Зброя для фронту, підтримка Плану перемоги та майбутній Рамштайн – звернення президента
28 вересня, 21:56
Балаж Орбан заявив, що Зеленський «поставив свою країну в оборонну війну»
Радник Орбана заявив, що Угорщина у разі нападу не стала б оборонятись, як Україна
26 вересня, 17:29

Економіка

США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії
США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії
G7 планує залишити активи РФ замороженими після закінчення війни – Nikkei
G7 планує залишити активи РФ замороженими після закінчення війни – Nikkei
Зеленський оцінив стан армії та економіки Росії на третьому році великої війни
Зеленський оцінив стан армії та економіки Росії на третьому році великої війни
Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування
Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування
В Європі суттєво дорожчає газ через плани Ізраїлю – Bloomberg
В Європі суттєво дорожчає газ через плани Ізраїлю – Bloomberg
Економіка США вступила в новий суперцикл: видання Business Insider спрогнозувало наслідки
Економіка США вступила в новий суперцикл: видання Business Insider спрогнозувало наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
58K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
20K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
9821
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua