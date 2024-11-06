Прем’єр Грузії сподівається на «перезапуск» відносин зі США після перемоги Трампа
Раніше США заявляли про готовність посилити тиск на владу Грузії, щоб вона виконала вимоги громадян, які вийшли на акції протесту
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Очільник грузинського уряду висловив сподівання, що правління Трампа забезпечить перезапуск американо-грузинських відносин. Про це Кобахідзе написав у X.
«Я впевнений, що керівництво президента Трампа сприятиме миру в усьому світі та нашому регіоні, а також забезпечить перезапуск американсько-грузинських відносин», – зазначив він.
Варто зазначити, що у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.
Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.
Як повідомлялося, Сполучені Штати підтримують прагнення грузинського народу до вступу в ЄС і євроатлантичну спільноту та готові посилити тиск на владу Грузії, щоб вона виконала вимоги своїх громадян, які вийшли на акції протесту.
Мапа президентських виборів у США
Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.
Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.
До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.
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