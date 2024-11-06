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Прем’єр Грузії сподівається на «перезапуск» відносин зі США після перемоги Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прем’єр Грузії сподівається на «перезапуск» відносин зі США після перемоги Трампа
Кобахідзе вважає, що правління Трампа забезпечить «перезапуск» американсько-грузинських відносин
фото з відкритих джерел

Раніше США заявляли про готовність посилити тиск на владу Грузії, щоб вона виконала вимоги громадян, які вийшли на акції протесту

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Очільник грузинського уряду висловив сподівання, що правління Трампа забезпечить перезапуск американо-грузинських відносин. Про це Кобахідзе написав у X.

«Я впевнений, що керівництво президента Трампа сприятиме миру в усьому світі та нашому регіоні, а також забезпечить перезапуск американсько-грузинських відносин», – зазначив він.

Варто зазначити, що у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати підтримують прагнення грузинського народу до вступу в ЄС і євроатлантичну спільноту та готові посилити тиск на владу Грузії, щоб вона виконала вимоги своїх громадян, які вийшли на акції протесту.

Мапа президентських виборів у США

Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.

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Теги: США Дональд Трамп Грузія вибори у США

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