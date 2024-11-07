Відмова від НАТО і заморозка фронту: WSJ розкрив деталі «мирного плану» Трампа для України

Трамп обіцяв припинити війну в Україні до дня своєї інавгурації. Зараз він вирішує, як це зробити

За даними джерел видання, Трамп ще не затвердив конкретного «мирного плану», але його радники вже висинули свої ідеї

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп обіцяв припинити війну в Україні до дня інавгурації. Його «мирний план» може передбачати відмову України від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення окупованих територій. Про це пише The Wall Street Journal із покликанням на анонімні обізнані джерела.

Так, за даними цих джерел, Трамп поки що не затвердив конкретного плану, яким чином він переконає російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча його радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп.

Одна з ідей, запропонованих Трампу, про яку детально розповіли три людини, близькі до новообраного очільника США, полягає в тому, що Київ має пообіцяти не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це Вашингто продовжить постачати Києву зброю для стримування російського нападу. Також, згідно з цим планом, лінія фронту буде заморожена, а обидві сторони мають погодитися на демілітаризовану зону. Утім, наразі неясно, хто контролюватиме цю територію, але один із радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть у себе американські війська.

«Ми можемо провести навчання і надати іншу підтримку, але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи», – сказав один із членів команди Трампа.

Раніше цього року Кіт Келлогг і Фред Флейц, які працювали в Білому домі під час першої каденції Трампа, представили політику план дій, що передбачає відмову від постачань зброї в Україну доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Москвою. Україна може спробувати повернути втрачені території, але робити це доведеться шляхом дипломатичних перемовин.

Якої з цих стратегій дотримуватиметься Трамп, поки неясно. Але будь-яка спроба почати мирні переговори між Україною і Росією, за оцінками видання, не зіткнеться з багатьма перешкодами.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Зокрема, як пише Associated Press, Трамп пропонує розширення армії, збільшення витрат на Пентагон і новий протиракетний щит. Він обіцяє припинити війни в Україні та між Ізраїлем і ХАМАСом, хоча не пояснює, як саме. Трамп також продовжує критикувати НАТО та американське військове керівництво, а також підтримує авторитарних лідерів, таких як Віктор Орбан та Володимир Путін.

До слова, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.