США закликали КНДР повернутись до дипломатії у відносинах з Південною Кореєю

Представники США поговорили із Пхеньяном після того, як КНДР підірвала дороги, які вели до Південної Кореї

Сполучені Штати звернулися до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) із закликом припинити дії, що можуть підвищити ризик конфлікту з Південною Кореєю. Така заява була зроблена у відповідь на підрив прикордонних доріг, здійснений Північною Кореєю. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

За його словами, він провів телефонні переговори з Пхеньяном і під час розмови закликав північнокорейську сторону повернутися до дипломатії.

«Ми уважно стежимо за ситуацією в КНДР у тісній координації з нашими союзниками в Республіці Корея. Ми продовжуємо закликати КНДР знизити напруженість і припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту, і ми закликаємо КНДР повернутися до діалогу та дипломатії», – сказав він на прес-брифінгу 15 жовтня.

Міллер також закликав знизити напруженість у контексті останніх звинувачень Північної Кореї щодо нібито вторгнення південнокорейського безпілотника до Пхеньяна.

Що стосується дій КНДР, ми бачимо, що вона продовжує робити кроки, які підвищують напруженість. Ми будемо й надалі закликати їх обрати інший шлях, знизити напруженість і припинити будь-які дії, що можуть збільшити ризик конфлікту, – сказав речник Держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Північна Корея підірвала ділянки міжкорейських доріг і залізничних ліній на своєму боці.

До слова, заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл прибуде до Південної Кореї на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Раніше повідомлялось, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.