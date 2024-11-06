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Зеленський звернувся до переможця американських виборів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський звернувся до переможця американських виборів
Зеленський наголосив, що Україна розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку Києва у Сполучених Штатах
фото: Reuters (ілюстративне)

Президент: «Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Трампа»

Президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Відповідний допис український лідер опублікував у соцмережі Х.

«Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України», – написав Зеленський.

Він зауважив, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах і що саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні.

«Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників», – наголосив президент.

Зеленський додав, що з нетерпінням чекає можливості особисто привітати Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). 

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Володимир Зеленський

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