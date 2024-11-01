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Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Молодь вважає, що членство України у НАТО надішле дуже важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо стабільності в Україні
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Українська молодь бачить майбутнє України як члена Європейського Союзу і НАТО, закликавши надати нашій державі членство у Північноатлантичному альянсі. Відповідне звернення вони оприлюднили на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», у якому взяли участь понад 100 молодих лідерок та лідерів з усієї країни.

«Ми маємо честь звернутися до Вас від імені української молоді, яка зібралася на Київський безпековий форум. Ми хочемо висловити наше абсолютне переконання, що майбутнє України у НАТО, і наша країна хоче і може докласти нової енергії і зобов’язань до альянсу», – йдеться у зверненні до Генерального секретаря НАТО.

«Ми розробили новий досвід, експертні знання, нові підходи і сучасні стратегії. Наш розвиток безпілотних технологій, тактичних інновацій довів свою ефективність. Ми впевнені, цей досвід допоможе забезпечити загальну безпеку всього альянсу, посилити колективну безпеку і захист всього світу», – наголошують автори.

Молодь вважає, що членство України у НАТО надішле дуже важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо стабільності в Україні, що, як наслідок, посприяє підвищенню прямих іноземних інвестицій, підтримає економіку країни й посилить європейську стабільність.

«Україна може стати надійним партнером, який готовий докластися до спільного виробництва і технічного потенціалу в європейську стабільність. Історія доводить, що Україна має легітимне право на членство у НАТО у межах своїх історично визнаних кордонів», – підкреслюється у зверненні.

Як приклад вони навели досвід Німеччині, коли спочатку до Альянсу приєдналась Західна Німеччина, а згодом доєдналася і решта країни.

«Україна так само може мати таку можливість. Українська молодь зробила рішучий вибір – ми обрали демократичні цінності безпеки і колективного захисту не тільки для того, щоб захистити свої власні кордони, але й для того, аби підтримати мир і стабільність у світі. Прийміть наші запевнення у нашій повазі і у наших спільних намаганнях побудувати стабільне майбутнє разом з НАТО», – наголошується у зверненні.

Окремо молодь підготувала звернення до Уряду України, закликавши активізувати зусилля для якнайшвидшої євроатлантичної інтеграції.  

«Вельмишановний Прем’єр-міністр України! Ми, молодь України, покоління, загартоване війною, звертаємось до Вас з глибоким усвідомленням нашої місії. У 2022 році, коли ворог розпочав повномасштабний наступ на нашу землю, ми зробили стратегічний вибір – подали заявку на вступ до Європейського Союзу. Цей крок став не просто підписанням важливого документу, а символом нашої незламності, віри і відданості європейським цінностям. Звіт Європейської Комісії, опублікований 30 жовтня 2024 року, підкреслює наші прагнення, готовність країни та досягнутий прогрес на шляху до членства в ЄС. Ми чітко усвідомлюємо, який шлях пройшла Україна, але ми все ще потребуємо системних змін», – йдеться у документі.

Молодь зазначає, що вступ України до ЄС є запорукою національної безпеки: економічної, політичної, інформаційної, енергетичної, соціальної.

«Європейська інтеграція – це кроки до економічного благополуччя, яке є надважливим в умовах триваючої війни. Набуття статусу повноправного членства в Європейському Союзі вимагає також гармонізації законодавства відповідно до стандартів ЄС», – зазначається у зверненні.

Молодь закликала продовжувати створювати надійний механізм розслідування корупційних справ на найвищому рівні та забезпечити об’єктивність інформаційного простору та медіа свободу.

Українська молодь також наголошує на необхідності проведення інституційних реформ у визначених часових інтервалах, зокрема реформи децентралізації, підвищення ефективності публічної служби, посилення незалежності судочинства та боротьбу з організованою злочинністю.

«Ми покоління змін, покоління воїнів і переможців. Для нас Європа – це не лише географія, це система цінностей, де кожен і кожна має право на гідне життя, самореалізацію та є рівними у своїх правах незалежно від статі, раси, етнічної приналежності та релігійних переконань. Настав час дій. Ми продовжуємо доводити свою стійкість на полі бою, і тепер ми маємо нагоду довести свою спроможність до впровадження європейських стандартів. З вірою у майбутнє, молодь України», – резюмується у документі.

Київський безпековий форум для молоді – це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин.

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Теги: росія НАТО війна Європа Україна Європейський союз

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