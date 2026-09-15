Сили оборони звільнили Середнє на Донеччині – DeepState

Українські бійці мають успіхи у Донецькій області

Сили оборони України звільнили Середнє та відкинули росіян поблизу Шандриголового у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Сили Оборони України звільнили Середнє та відкинули ворога поблизу Шандриголового», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 262 бойові зіткнення. Учора противник завдав 81 авіаційного удару, під час яких скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10368 дронів-камікадзе та здійснили 2839 обстрілів населених пунктів і позицій наших українських, 38 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

До слова, українські безпілотники створюють серйозні перешкоди для наступальних дій російських військ одразу на кількох ділянках Донеччини. На Покровському напрямку окупанти навіть уникають використання цінної військової техніки під час штурмів.