Зеленський розповів, скільки видів зброї виробляє оборонно-промисловий комплекс України

За словами президента, понад 40% усієї зброї на фронті вироблено в Україні

Глава України: «Все більше країн і лідерів зацікавлені у співпраці саме з нашою оборонною промисловістю»

Український оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет і далекобійної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як зазначив президент, понад 40% усієї зброї, що застосовується на фронті, вироблено в Україні. Зеленський наголосив, що для гарантування своєї безпеки Україна збільшуватиме виробництво зброї самостійно та разом із партнерами.

«Все більше країн і лідерів зацікавлені у співпраці саме з нашою оборонною промисловістю. Майже кожна зустріч зі справді сильними партнерами України – це завжди розмова про співпрацю з українськими виробниками зброї, нові домовленості щодо спільної роботи. Це все – довіра до України. Це все багато в чому – результати саме вашої роботи», – каже він.

Володимир Зеленський вручив працівникам і працівницям підприємств вітчизняного ОПК ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, один з яких – посмертно, медаль «За працю і звитягу», а також присвоїв почесне звання «Заслужений машинобудівник України».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Він запропонував європейським партнерам долучитися до її створення інвестиціями.

Як відомо, у 2024–2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд грн українським виробникам безпілотників.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський показав відео з випробуванням української лазерної зброї «Тризуб».

До слова, Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 млн артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.