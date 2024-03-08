«Україна може зупинити Путіна»: Байден звернувся до Конгресу
Байден розпочав свою промову зі згадки про допомогу Україні
Україна може зупинити Путіна, якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю. Про це заявив президент США Джо Байден під час промови «Про стан справ у країні» в Конгресі.
Байден почав своє звернення із підтримки України. Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою «як вдома, так і за кордоном».
Президент США заявив, що мета його промови – «розбудити Конгрес і попередити американський народ» про те, що демократія під загрозою.
«З часів Авраама Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то він не зупиниться!» – наголосив Джо Байден.
За його словами, Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю.
«І це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного солдата немає в Україні і я рішуче робитиму, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства», – американський лідер.
Також Байден згадав у своїй промові Трампа та його підтримку Путіна.
«Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що хочеш. Це сказав колишній президент, схилившись перед російським лідером. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно», – переконаний очільник Білого дому.
Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею – Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло.
«Моє послання президенту Путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся», – запевнив Джо Байден.
Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із промовою «Про стан справ у країні», де він планував закликати законодавців негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні.
Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. Водночас представниця першої леді України Тетяна Гайдученко у коментарі Liga заявила, що відмова від візиту викликана графіком. Через плани, що передбачають візит до Києва дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.
Згодом, адміністрація Білого дому підтвердила, що запрошували першу леді України Олену Зеленську до Конгресу на зібрання, присвячене зверненню президента США Джо Байдена «Про стан справ в країни». Зеленська відхилила запрошення.
Коментарі — 0