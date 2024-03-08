«Україна може зупинити Путіна»: Байден звернувся до Конгресу

Байден звернувся до Конгресу з промовою «Про стан справ у країні»

Байден розпочав свою промову зі згадки про допомогу Україні

Україна може зупинити Путіна, якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю. Про це заявив президент США Джо Байден під час промови «Про стан справ у країні» в Конгресі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Байден почав своє звернення із підтримки України. Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою «як вдома, так і за кордоном».

Президент США заявив, що мета його промови – «розбудити Конгрес і попередити американський народ» про те, що демократія під загрозою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З часів Авраама Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то він не зупиниться!» – наголосив Джо Байден.

За його словами, Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю.

«І це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного солдата немає в Україні і я рішуче робитиму, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства», – американський лідер.

Також Байден згадав у своїй промові Трампа та його підтримку Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що хочеш. Це сказав колишній президент, схилившись перед російським лідером. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно», – переконаний очільник Білого дому.

Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею – Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло.

«Моє послання президенту Путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся», – запевнив Джо Байден.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із промовою «Про стан справ у країні», де він планував закликати законодавців негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. Водночас представниця першої леді України Тетяна Гайдученко у коментарі Liga заявила, що відмова від візиту викликана графіком. Через плани, що передбачають візит до Києва дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом, адміністрація Білого дому підтвердила, що запрошували першу леді України Олену Зеленську до Конгресу на зібрання, присвячене зверненню президента США Джо Байдена «Про стан справ в країни». Зеленська відхилила запрошення.