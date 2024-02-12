НАТО із жахом обговорює ймовірну перемогу Трампа – The Times

Трамп заявив, що «заохочуватиме» Росію атакувати членів НАТО, які не витрачають достатньо коштів на власну оборону

Центральним пунктом НАТО є стаття 5 про взаємну оборону. Без залізної гарантії цієї обіцянки з боку американців європейці не зможуть стримати ймовірне російське вторгнення

Європейські політичні лідери, високопоставлені дипломати і зовнішньополітичні радники зібралося на приватну вечерю, на якій обговорювали останні скандальні заяви ймовірного майбутнього президента США Дональда Трампа щодо майбутнього НАТО. Про це пише The Times.

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Як зазначає видання, зважаючи на останні події в Україні та США, настрій за столом був достатньо похмурим. Один високопоставлений міністр приголомшив гостей запитанням: «Це так настає кінець Європи?».

Міністр цим питанням коротко підсумував останні заяви Дональда Трампа, зокрема про те, що США не стануть на захист своїх єропейських союзників по НАТО. Скандальний кандидат у президенти США також сказав, що «заохочуватиме» Росію атакувати членів НАТО, які не витрачають достатньо коштів на власну оборону. Реакція в європейських столицях розгорнулася на двох рівнях.

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Перший і найочевидніший – це справжній жах.

Центральним пунктом НАТО є стаття 5 про взаємну оборону. Без залізної гарантії цієї обіцянки з боку американців європейці не зможуть стримати ймовірне російське вторгнення.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг відповів на коментарі Трампа з докором: «Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США».

Другий – тривожний дзвінок.

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Другий вид реакції, однак, полягає в тому, щоб сприймати безтурботне ігнорування Трампом 75 років американської дипломатії серйозно, але не буквально: як жахливо незграбний, але необхідний тривожний дзвінок.

«Зрештою, багато європейських лідерів визнають, що він, загалом, має рацію. Оборонні бюджети на всьому континенті значно зросли з часів останнього президентства Трампа, але вони ще не близькі до того, що їм потрібно, якщо Європа хоче взяти на себе головну відповідальність за власну оборону. Це структурний імператив, який буде актуальним незалежно від того, хто опиниться в Білому домі на початку наступного року», – пише видання.

Як пише видання, заяви Трампа стануть каталізатором планів на випадок непередбачених обставин, які європейські уряди вже здійснюють на випадок перемоги республіканців на виборах у США в листопаді. Це здається дуже реальною та дуже тривожною ймовірністю.

Певна надія покладається на таких лідерів, як президент Польщі Дуда та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, які, можливо, зможуть побудувати або відновити робочі відносини з Трампом на основі їх політичних спільних позицій.

Зрештою, постане питання грошей. Німеччина вже сподівається, що зможе виділити на оборону 2% ВВП. Однак тепер чиновники в Берліні стурбовані тим, що навіть 3-4% може бути недостатньо, якщо Трамп переможе.

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Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. Згодом Білий дім заперечив заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він нібито сказав лідерам НАТО, коли був на посту очільника країни , що заохочуватиме Росію вторгатися на території країн-членів Альянсу, які не виконують своїх зобов’язань щодо оборони.