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Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари у США

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари у США
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що Америка «знову стане країною закону та порядку»

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його Міністерство юстиції домагатиметься застосування смертної кари проти «убивць і монстрів». Про це він написав у вівторок у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Одразу після моєї інавгурації я доручу Міністерству юстиції рішуче домагатися смертної кари, щоби захистити американські сім’ї та дітей від ґвалтівників, убивць і монстрів», - заявив Трамп.

Він також заявив, що Америка «знову стане країною закону та порядку».

Зауважимо, свій допис Трамп розмістив після того, як напередодні чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що пом’якшив вироки зі страти до довічного ув’язнення 37 із 40 ув’язнених у федеральних камерах смертників. Байден не помилував лише трьох злочинців, які вчинили масові вбивства на марафоні в Бостоні, в церкві й синагозі.

Правозахисні групи, як-от Amnesty International, широко оцінили таке рішення Байдена. А низка республіканців, навпаки, засудили. Так, директор із комунікацій Дональда Трампа Стівен Ченг заявив, що йдеться про «одних із найстрашніших убивць у світі». Рішення Байдена він назвав «огидним» та «ляпасом жертвам, їхнім родинам і близьким».

Нагадаємо, президент США Джо Байден зробив найбільший одноденний акт помилування злочинців в історії Америки. Він пом'якшив вироки для майже 1,5 тис. осіб, звільнених із в'язниці та поміщених під домашній арешт під час пандемії Covid-19, а також помилував 39 американців, засуджених за ненасильницькі злочини.

Раніше Джо Байден заявив, що ухвалив рішення помилувати свого сина Хантера Байдена. Йому загрожувало до 17 років в’язниці.

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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Міністерство юстиції смертна кара президент

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