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У США – шатдаун? Палата представників відхилила закон республіканців про фінансування уряду

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У США – шатдаун? Палата представників відхилила закон республіканців про фінансування уряду
Попри підтримку Трампом нового пакету, 38 республіканців проголосували проти разом із майже всіма демократами
фото з відкритих джерел

Кінцева дата ухвалення законопроєкту: північ п'ятниці 20 грудня

Палата представників США в четвер, 19 грудня, переважною більшістю голосів (235 проти 174) відхилила новий тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду, запропонований республіканцями, наблизивши ймовірність шатдауну, повідомляє The Guardian.

Палата відхилила підтримуваний новообраним президентом США республіканцем Дональдом Трампом законопроєкт, поспіхом розроблений лідерами Республіканської партії після того, як Трамп і його союзник-мільярдер Ілон Маск зірвали початкову двопартійну угоду. Маск активно використовував свою соцмережу Х для критики раніше узгодженого двопартійного пакета, підтримавши скарги деяких республіканців на значні пункти видатків, які передбачав законопроєкт. 

Попри підтримку Трампом нового пакету, 38 республіканців проголосували проти разом із майже всіма демократами – як наслідок, документ не набрав двох третин голосів, необхідних для ухвалення, що залишило подальші кроки невизначеними.

Дехто вже описав цю ситуацію зрив як перший проблиск хаосу, який несе повернення Трампа до Білого дому 20 січня. Така «непокора» з боку власної партії Трампа застала багатьох зненацька.

Законопроєкт, який готувався до ухвалення ще до втручання з боку Трампа й Маска, передбачав фінансування державних агенцій на колишньому рівні, а також $100 млрд на ліквідацію наслідків стихійних лих, $10 млрд на допомогу сільському господарству і пункти про підвищення зарплат законодавцям.

Республіканці відмовилися від низки елементів, які були включені в початковий пакет, таких як, зокрема, підвищення заробітної плати членам Конгресу та нові правила для менеджерів з управління фармацевтичними програмами. За наполяганням Трампа, нова версія законопроєкту також призупинила б обмеження державного боргу – крок, який полегшив би ухвалення обіцяного ним різкого скорочення податків і створив би умови для подальшого зростання боргу федерального уряду.

Демократи розкритикували новий запропонований республіканцями законопроєкт як «прикриття» для скорочення податків, запланованого Трампом, яке здебільшого принесе користь багатим спонсорам, таким як Маск. Білий дім також заявив, що президент-демократ Джо Байден виступив проти нового пакету.

Тим часом спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон зіштовхнувся з критикою, адже саме він керував переговорами. На початку січня, коли мають відбутися вибори спікера, його подальше перебування на посаді може опинитися під загрозою. Кілька республіканців уже заявили, що не голосуватимуть за Джонсона.

Втім, навіть якби новий законопроєкт пройшов через Палату представників з республіканською більшістю, він зіштовхнувся б з великими труднощами в Сенаті, який наразі контролюють демократи. 

Раніше повідомлялося, що Конгрес США досяг угоди про тимчасове фінансування для уникнення шатдауну.

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Теги: вибори закон партії фінансування президент правила законопроєкт обмеження США

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