Трамп згадав про Гренландію

Про Трампа і Гренландію

Анонсуючи призначення свого чергового кореша посолом у Данії, Трамп згадав свою ідею забрати острів у данців.

У 2019 році Трамп вже вимагав у Данії продати Гренландію, і ось знову.

Тоді данський премʼєр назвав саму ідею «абсурдом», Трамп образився і скасував візит до Данії. Ага, все що ви могли подумати про це – справедливо.

Зараз він знову про це говорить.

Проблема тільки в тому, що зараз все ж не 19 століття, Гренландія цілком собі автономний регіон, має своє самоврядування і її фізично не можна просто так продати. Навіть якби Данія і Європейський Союз в цілому збиралися б відмовлятися від величезного ресурсного запасника і інструменту контролю над Арктикою.

Острів вже багато років веде діалог з Копенгагеном про незалежність, а не про перехід під юрисдикцію США. Діалог, подібний до діалогу Данії з Фарерськими островами, які з 1948 року мають найширшу автономію у складі королівства.

Головна перепона незалежності банальна – Гренландія приблизно на 95% залежить від дотацій Данії і ЄС. Власне, останні інвестують у острів як інструмент впливу у майбутньому.

Ну звісно, самі по собі подібні заяви – це наркоманія у чистому вигляді. Але куди вже то подіти. На наступні чотири роки треба знову звикати.