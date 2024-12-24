Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Трамп згадав про Гренландію

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Трамп вже вимагав у Данії продати Гренландію»
фото з відкритих джерел

Про Трампа і Гренландію

Анонсуючи призначення свого чергового кореша посолом у Данії, Трамп згадав свою ідею забрати острів у данців.

У 2019 році Трамп вже вимагав у Данії продати Гренландію, і ось знову.

Тоді данський премʼєр назвав саму ідею «абсурдом», Трамп образився і скасував візит до Данії. Ага, все що ви могли подумати про це – справедливо.

Зараз він знову про це говорить.

Проблема тільки в тому, що зараз все ж не 19 століття, Гренландія цілком собі автономний регіон, має своє самоврядування і її фізично не можна просто так продати. Навіть якби Данія і Європейський Союз в цілому збиралися б відмовлятися від величезного ресурсного запасника і інструменту контролю над Арктикою.

Острів вже багато років веде діалог з Копенгагеном про незалежність, а не про перехід під юрисдикцію США. Діалог, подібний до діалогу Данії з Фарерськими островами, які з 1948 року мають найширшу автономію у складі королівства.

Головна перепона незалежності банальна – Гренландія приблизно на 95% залежить від дотацій Данії і ЄС. Власне, останні інвестують у острів як інструмент впливу у майбутньому.

Ну звісно, самі по собі подібні заяви – це наркоманія у чистому вигляді. Але куди вже то подіти. На наступні чотири роки треба знову звикати.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: незалежність Данія самоврядування Гренландія Європейський союз США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові санкції проти РФ та вотум недовіри Шольцу. Головне за 16 грудня
Нові санкції проти РФ та вотум недовіри Шольцу. Головне за 16 грудня
16 грудня, 21:00
Як Китай використовує Росію у протистоянні з США
Як Китай використовує Росію у протистоянні з США
16 грудня, 15:13
У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу
Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів проросійського президента
14 грудня, 22:41
У Німеччині над військовою базою США зафіксовано невідомі дрони
У Німеччині над військовою базою США зафіксовано невідомі дрони
13 грудня, 19:10
На пропагандистський захід продавалися квитки вартістю 37 і 73 долари
Клуб НХЛ скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців
13 грудня, 12:32
Як заявив держсекретар США, майбутнє Сирії вирішуватиме сирійський народ
Блінкен назвав умови, за яких США підтримають новий уряд Сирії
11 грудня, 14:38
Олександр Ломако заявив, що керівники військових адміністрацій «взяли місто в облогу»
В.о. мера Чернігова заявив, що йде з посади через тиск
7 грудня, 14:32
Поїздка Остіна до Південної Кореї мала відбутися у «важливий геополітичний момент у регіоні»
Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан
6 грудня, 08:38
Зеленський та Берсе обговорили звільнення полонених і повернення незаконно депортованих
Президент України зустрівся з генсеком Ради Європи
4 грудня, 20:34

Юрій Богданов

Трамп згадав про Гренландію
Трамп згадав про Гренландію
Чаушеску, Асад... Путін наступний?
Чаушеску, Асад... Путін наступний?
Як українцям розуміти заяви Трампа
Як українцям розуміти заяви Трампа
Путінській диктатурі залишилося недовго
Путінській диктатурі залишилося недовго
Стратегія сили або провальні амбіції: чи має сенс відмова України від альтернатив вступу до НАТО
Стратегія сили або провальні амбіції: чи має сенс відмова України від альтернатив вступу до НАТО
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні і є катастрофою для Росії
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні і є катастрофою для Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
42K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
22K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
14K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
7123
Екскерівник Київського метрополітену – у розшуку, переховується від слідства

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua