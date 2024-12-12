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ППО, артилерія та бронетехніка: Байден затвердив новий пакет допомоги Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ППО, артилерія та бронетехніка: Байден затвердив новий пакет допомоги Україні
Президент США затвердив новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки
фото з відкритих джерел

Байден підкреслив, що допомога виділяється в межах повноважень президента США (PDA), і нинішній пакет є 72-м за ліком. 

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету у сфері безпеки й оборони, який міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, спроможності для артилерії та інші види озброєнь. Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні президент затвердив новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, який забезпечить їх додатковими засобами ППО, артилерією, безпілотниками та бронетехнікою», – зазначив представник чинної адміністрації США. 

Він підкреслив, що допомога виділяється в межах повноважень президента США (PDA), і нинішній пакет є 72-м за ліком. 

«Як чітко наголосив президент, ми продовжимо надавати додаткові пакети (Україні – ред.) до завершення роботи цієї адміністрації», – зазначив представник Білого дому. 

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Учора, 11 грудня, Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні.  Виділені кошти будуть використані для постачання боєприпасів, навчання військових та інших необхідних ресурсів для України. У документ додаткового фінансування бюджету Канади також включили 400 млн канадських доларів на фінансову допомогу Україні, яку виділять зі спеціального рахунку Міжнародного валютного фонду.

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Теги: США Джозеф Байден президент радник військова допомога

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