Байден ухвалив рішення про помилування свого сина Хантера

Байден врятував сина від 25 років в'язниці

Президент США Джо Байден заявив, що ухвалив рішення помилувати свого сина Хантера Байдена.

«Сьогодні я підписав указ про помилування мого сина Хантера», – йдеться у заяві Джо Байдена, опублікованій Білим домом.

Байден зазначив, що з моменту вступу на посаду президента обіцяв, що не втручатиметься у ухвалення рішень Мін'юстом. «І я дотримався свого слова, навіть коли спостерігав, як мого сина вибірково і несправедливо переслідують», – наголосив глава Білого дому.

На його думку, до його сина ставилися упереджено. «Жодна розсудлива людина, яка вивчає факти справи Хантера, не може дійти якогось іншого висновку, крім того, що Хантера виділили тільки тому, що він мій син, а це неправильно» , – пояснив він.

«Намагаючись зломити Хантера, вони намагалися зломити мене, і немає жодних підстав думати, що на цьому все закінчиться. З мене вистачить», – додав Джо Байден.

Він вважає, що «груба політика» вплинула на процес проти Хантера та призвела до «судової помилки».

«Я прийняв це рішення (про помилування, – «Главком») у ці вихідні, не було сенсу відкладати його далі. Я сподіваюся, що американці зрозуміють, чому батько та президент прийшов до такого рішення», – сказав президент США.

Нагадаємо, у вересні Хантер Байден визнав себе винним у всіх дев'яти пунктах звинувачення у податкових злочинах.

Винесення вироку призначено на 16 грудня. Як зазначають ЗМІ, ці звинувачення передбачають до 17 років ув'язнення.

Раніше цього року Хантера Байдена вже засудили за трьома федеральними звинуваченнями у зберіганні зброї в Вілмінгтоні (штат Делавер).

Максимальне покарання у цьому випадку – 25 років в'язниці та штраф у $750 тис. Однак оскільки син президента раніше не був засуджений за такі порушення закону, вирок має бути значно м'якшим. Джо Байден неодноразово заявляв, що не помилує свого сина в жодній із його справ і «продовжить поважати судовий процес».