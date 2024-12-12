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«В Асада треба забрати орден Ярослава Мудрого». Як розвивались відносини України й Сирії за роки Незалежності?

Радіо Свобода, Ростислав Хотин
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«В Асада треба забрати орден Ярослава Мудрого». Як розвивались відносини України й Сирії за роки Незалежності?
Святкування падіння режиму Башара аль-Асада на вулицях Дамаска
фото: АР

В Україні висловлюють сподівання на нормалізацію відносин з Сирією після падіння там режиму Башара аль-Асада

Але як взагалі дійшло спочатку до закриття посольств двох країн у відповідних столицях, а потім і до розриву дипломатичних відносин? Як так сталося, що понад 20 років тому Башар аль-Асад був нагороджений орденом Ярослава Мудрого – однією з найвищих державних нагород України? І чому відносини з батьком Башара – Хафезом Асадом в України були доволі приязними, а Дамаск вже за кілька тижнів визнав Незалежність України, ще в грудні 1991 року? Розповідаємо.

Сирія була четвертою арабською країною, яка визнала Незалежну Українську державу. Сталося це 28 грудня 1991 року – рівно через чотири тижні після українського референдуму про Незалежність. Буквально на пару днів Сирію тоді випередили три інші арабські країни – Лівія, Туніс та Алжир.

А дипломатичні відносини з Києвом Дамаск встановив в березні 1992 року – наприклад, на понад рік випередивши Саудівську Аравію.

Взагалі відносини Києва з Сирією були нормальні в 1990-ті роки, коли в Дамаску керував Хафез Асад (батько Башара) – вони не були супер-теплими чи тим більше стратегічними, але й не були прохолодними.

«За Хафеза Асада більшу частину його керування Сирією Україна була частиною СРСР, і потім ця традиція зберігалася. Він дивився на Україну як на таку собі пострадянську республіку», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Сирійський повстанець біля зруйнованого бюста покійного лідера Сирії Хафеза Асада. Дамаск, 11 грудня 2024 року
Сирійський повстанець біля зруйнованого бюста покійного лідера Сирії Хафеза Асада. Дамаск, 11 грудня 2024 року

Орден для Асада

У 2000 році Хафез Асад помирає і до влади приходить його син Башар аль-Асад. Разом родина Асадів правила Сирією понад 50 років – з 1971 року.

Із Асадом-молодшим відносини на початку потеплішали і в 2002 році тодішній президент України Леонід Кучма здійснив візит до Дамаска.

«Глави двох держав обговорили ситуацію на Близькому Сході і дійшли думки, що встановлення цілковитого і справедливого миру в регіоні можливе лише шляхом беззастережного виконання всіма сторонами конфлікту резолюції Ради безпеки ООН на основі принципу «земля в обмін на мир», – говорилось тоді в пресрелізі про візит, який тривав аж чотири дні – з 20 по 23 квітня 2002 року.

Тодішні президент України Леонід Кучма (праворуч) і президент Сирії Башар аль-Асад проходять повз почесну варту перед початком переговорів віч-на-віч. Дамаск, Сирія, 20 квітня 2002 року
Тодішні президент України Леонід Кучма (праворуч) і президент Сирії Башар аль-Асад проходять повз почесну варту перед початком переговорів віч-на-віч. Дамаск, Сирія, 20 квітня 2002 року

Тоді було близькосхідне турне президента України, яке охопило також і Ліван та Йорданію.

«Сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці, зокрема в енергетичній, машинобудівній, сільськогосподарській галузях і у сфері водного господарства» , – інформувала тоді українців Адміністрація президента.

Сам Леонід Кучма тоді сказав журналістам, які його супроводжували, що «Сирія є країною великих, невичерпних можливостей для України» і пошкодував, що не приїхав до Дамаска раніше. Особливо український лідер відзначив «райдужні перспективи» для української економіки при співробітництві із Сирією».

Тодішні президент України Леонід Кучма (ліворуч) і президент Сирії Башар аль-Асад під час переговорів віч-на-віч. Дамаск, Сирія, 20 квітня 2002 року
Тодішні президент України Леонід Кучма (ліворуч) і президент Сирії Башар аль-Асад під час переговорів віч-на-віч. Дамаск, Сирія, 20 квітня 2002 року

У перший день візиту Леонід Кучма нагородив Башара аль-Асада Орденом Ярослава Мудрого за «видатний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин».

Треба сказати, що практика нагороди авторитарних лідерів Сходу високими українським орденами не була чимось винятковим. Так, наприклад, кавалером Ордену Ярослава Мудрого був і Гейдар Алієв – батько нинішнього азербайджанського президента.

Віктор Ющенко, скажімо, нагородив Орденом Богдана Хмельницького скинутого пізніше лідера Лівії Муамара Каддафі.

Цікавий момент: Башар аль-Асад отримав Орден Ярослава Мудрого I ступеня, перескочивши ІІ і ІІІ ступені.

Копія указу президента України про нагородження Башара аль-Асада Орденом Ярослава Мудрого
Копія указу президента України про нагородження Башара аль-Асада Орденом Ярослава Мудрого

«Питання повернення орденів, скасування почесних звань – раніше не було процедури позбавлення. А зараз уже ухвалений закон і тепер це робити буде простіше. Мабуть, всі вже забули про цей орден для Асада – але треба, звісно, забрати! Тут не повинно бути питань», – каже в інтерв’ю Ігор Семиволос.

Янукович і Асад: іронія долі

Башар аль-Асад побував і в Україні, здійснивши офіційний візит 2-3 грудня 2010 року. Приймав його тоді президент Віктор Янукович, який на той час був на президентській посаді менш ніж рік.

Тодішні президент України Віктор Янукович (ліворуч) і президент Сирії Башар аль-Асад біля солдатів роти почесної варти під час офіційної церемонії. Київ, 3 грудня 2010 року
Тодішні президент України Віктор Янукович (ліворуч) і президент Сирії Башар аль-Асад біля солдатів роти почесної варти під час офіційної церемонії. Київ, 3 грудня 2010 року

Зустрівся тоді Асад в Києві і з тодішніми прем’єром Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Литвином.

«Центральної темою переговорів стало торговельно-економічне співробітництво, яке складає основу українсько-сирійських відносин. Сторонами були підтверджені наміри укласти Угоду про зону вільної торгівлі, забезпечити ефективне використання транзитного потенціалу країн шляхом поглиблення співпраці в транспортній галузі, розвивати співробітництво в промисловій, сільськогосподарській, електроенергетичній та інших галузях», – звітували тоді офіційні пресрелізи.

Головним здобутком візиту Асада стала Консульська конвенція, але підписали й інші документи – включно з карантином і захистом рослин.

Віктор Янукович через майже чотири роки втече в Москву після народного повстання – Революції гідності 2013-2014 років.

За іронією долі до Москви втече і Башар аль-Асад – теж під тиском повстанців.

Жертвою правління Януковича стала Небесна сотня. Жертвами правління Асада були десятки тисяч цивільних під час збройного придушення виступів населення в середині 2010-х років і громадянської війни в Сирії.

Як дійшло до повного розриву?

Ситуацію в українсько-сирійських відносинах змінило повстання проти правління Башара аль-Асада, що вибухнуло весною 2011 року і було частиною «Арабської весни». Жорстоке придушення цих виступів сирійською владою призвело до міжнародної ізоляції Асада.

Він почав зближуватись сильно з Росією та Іраном.

Після анексію Криму Росією в 2014 році сирійські дипломати голосували проти резолюцій ООН на підтримку територіальної цілісності України.

Табло з результатами голосування за резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України. Навпроти назви «Сирійська Арабська Республіка» – червоний хрестик (в другій колонці справа). Вона була проти і не підтримала Україну. Нью-Йорк, 27 березня 2014 року
Табло з результатами голосування за резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України. Навпроти назви «Сирійська Арабська Республіка» – червоний хрестик (в другій колонці справа). Вона була проти і не підтримала Україну. Нью-Йорк, 27 березня 2014 року

У відповідь на це в 2016 році Україна закрила свою посольство в Дамаску. Ч

ерез два роки Київ наказав сирійським дипломатам виїхати і закрив посольство Сирії в Україні.

«Сирія визнала окупацію українських територій, визнала Крим російським, визнала українські регіони російськими.

Тобто в принципі можна сказати, що Сирія втратила свою суб’єктність, а той режим Асада повністю керувався в тому числі і з Москви – з ним не було сенсу підтримувати відносини. Тим більше, що режим Асада демонстрував ворожість до України», – пояснює Семиволос.

Із Кримом Асад окремо розвивав відносини в форматі «Сирія-Крим», на півострів їздили сирійські делегації.

Через таку політику Башара аль-Асада занесли до бази «Миротворця», куди заносять прізвища тих, хто становить загрозу національній безпеці України.

Російський президент Володимир Путін з Башаром аль-Асадом у Москві. 24 липня 2024 року. До падіння режиму Асада залишалось трохи більше чотирьох місяців
Російський президент Володимир Путін з Башаром аль-Асадом у Москві. 24 липня 2024 року. До падіння режиму Асада залишалось трохи більше чотирьох місяців

Особливо Асад взяв ухил в бік Москви в 2015 році, коли в Сирії з’явились російські війська, а потім і найманці ПВК «Вагнер».

З початком повномасштабної агресії Росії проти України Асад визнав «незалежність» угруповань «ДНР» та «ЛНР» – після того, як це зробив Кремль напередодні самого вторгнення.

Це призвело до того, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією 30 червня 2022 року – через 30 років після їхнього встановлення.

Відносини з новою Сирією

Не є відтак дивним, що Україна могла мати причетність до допомоги сирійським повстанцям, які 8 грудня 2024 року повалили режим Башар аль-Асада, взявши Дамаск.

За даними газети The Washington Post, чотири-п’ять тижнів тому українська військова розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 FPV-дронів в штаб-квартиру повстанців в Ідлібі, аби допомогти повстанському угрупованню «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ).

Люди тримають величезний прапор сирійської опозиції на площі Умаяд в Дамаску 9 грудня 2024 після взяття антиасадськими силами столиці Сирії
Люди тримають величезний прапор сирійської опозиції на площі Умаяд в Дамаску 9 грудня 2024 після взяття антиасадськими силами столиці Сирії

І хоча допомога України повстанцям в Сирії не була вирішальною в поваленні режиму Асада, однак Київ вважав, що в нього розв’язані руки після багатьох років вкрай недружньої і ворожої політики, яку проводив Асад щодо України.

Хоча офіційно Київ заперечує допомогу повстанцям, чільне джерело в ГУР сказало Радіо Свобода, що «утримується від будь-яких коментарів на цю тему». А МЗС України раніше – коли ще повстанці в Сирії прямували на Дамаск – виступило із заявою, в якій йшлося, що Україна «категорично відкидає безпідставні звинувачення» Росії на свою адресу у нібито причетності до загострення безпекової ситуації в Сирії.

«Україна підтримувала комунікацію з опозиційними силами в Сирії. Переважно це була комунікація з політичним крилом. У нас немає перешкод для відновлення відносин – як тільки буде створений перехідний уряд – то будуть вже комунікації з ним. А повноцінне відновлення відносин вже станеться, очевидно, після виборів у Сирії. Тобто після якихось трансформаційних процесів, а може, й раніше. Це буде також залежати, як буде реагувати і Європа – бо ми щонайменше будемо озиратися на Європейський союз», – каже в інтерв’ю Ігор Семиволос.

Але Київ привітав зміну влади в Сирії і МЗС України закликав новий Дамаск переглянути свої відносини «з путінським режимом».

У МЗС також нагадали, що саме Москва спонукала режим Башара Асада до незаконного визнання російської спроби анексії Криму та тимчасової окупації частин Донецької та Луганської областей, а владу Асада названо в заяві «злочинним асадівським режимом».

МЗС України додало: «Маємо надію, що в майбутньому Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, що прокладе шлях до відновлення двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском».

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Теги: МЗС Сирія посольство президент Москва

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