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Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
Президент США підписав документи про помилування
фото із відкритих джерел

Байден ухвалив рішення про помилування великої кількості засуджених 

Президент США Джо Байден зробив найбільший одноденний акт помилування злочинців в історії Америки. Він пом'якшив вироки для майже 1 500 осіб, звільнених із в'язниці та поміщених під домашній арешт під час пандемії Covid-19, а також помилував 39 американців, засуджених за ненасильницькі злочини. Про це пише Associated Press.

Протягом тижня Байден розглядатиме й інші прохання про помилування. У матеріалі зазначено, що другий за величиною акт помилування у 2017 році здійснив колишній президент Барак Обама: він відпустив із в'язниці 330 осіб незадовго до відставки.

«Америка була побудована на обіцянці можливостей та других шансів», – заявив Байден.

Президенту надходять масові прохання про помилування від американців, членів палат та інших законодавців. Вони стверджують, що засуджені громадяни змінили своє життя. Серед них, наприклад, церковний диякон, який працював консультантом з питань наркозалежності та молодіжним консультантом, а також нагороджений ветеран Збройних Сил.

Нагадаємо, Байден повністю помилував свого сина Хантера у двох судових справах. Він висловив сподівання, що американці зрозуміють його як батька та президента. Демократ додав, що Хантера вибірково і несправедливо переслідували, оскільки щодо податкових злочинів у США суди не виносять кримінальні рішення. Чинний президент пов'язав звинувачення на адресу сина із спробами зламати його самого.

Раніше президент США Джо Байден помилував американських військовослужбовців, засуджених за вже скасовану заборону на ЛГБТ-стосунки в армії.

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Теги: помилування президент засуджені політика арешт ветеран Джозеф Байден США

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