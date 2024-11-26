Трамп приборкує наркотрафік: на Мексику та Канаду чекатимуть нові мита

Трамп пригрозив Мексиці та Канаді митом у 25% за імміграцію та наркотрафік

Обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни. Про це пише CNN.

«Через Мексику та Канаду до нашої країни у величезних кількостях надходять наркотики та злочинність. Цей тариф залишиться чинним, поки наркотики, особливо фентаніл, і нелегальні мігранти не припинять вторгнення в нашу країну», – написав Трамп, додавши, що керівництво цих держав має можливості для вирішення проблеми.

Трамп наголосив, що вони цими можливостями мають скористатися. До цього моменту нехай платять «високу ціну», зазначив він.

Раніше окружний суд США задовольнив клопотання спеціального прокурора щодо закриття кримінальної справи проти новообраного президента США Дональда Трампа, якого звинувачували у змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року.