Трамп – Супермен. Білий дім здивував дописом у мережі

Трампа зобразили Супергероєм

Білий дім опублікував ШІ-картинку з президентом США Дональдом Трампом у новому образі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Білого дому у соцмережі X.

Цього разу Трампа зобразили Супергероєм. «Символ надії. Правди. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп», – йдеться у підписі до картинки.

фото: The White House/X

Супермен – супергерой, персонаж коміксів, які випускаються компанією DC Comics. Супермен вважається іконою американської культури, яка відображає уявлення про справедливість. Своїм успіхом персонаж допоміг створити жанр супергероїки і зайняв першість серед інших супергероїв.

Раніше Білий дім зобразив Трампа як героя саги Зоряні війни з світловим мечем у руках. Нова світлина з'явилась з нагоди Всесвітнього дня Зоряних війн, який фанати відзначають 4 травня. У дописі йшлося про боротьбу з «радикальними лівими лунатиками» і іншими «злодіями», Трамп звинувачує їх у тому, що вони не повстанці, а імперці.

Також президент США Дональд Трамп опублікував своє зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, в образі Папи Римського. Згодом світлину також поширив Білий дім у соцмережі «ікс». Тоді Трамп отримав хвилю критики на свою адресу через згенероване фото в образі Папи Римського.