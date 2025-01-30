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Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською
США заморозили на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу
фото з відкритих джерел

Нардепи вважають, що масштаб проблем, з якими стикнулась Україна, значно більший, ніж здається

Парламентарі проводять консультації з європейськими партнерами про можливе заміщення допомоги, яка надходила від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це йдеться на сайті комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Зазначається, що через паузу у фінансуванні нормалізація процесів може зайняти три-п’ять, а то й шість місяців. Тому нардепи пропонують замінити американську допомогу європейською, поки адміністрація Дональда Трампа не ухвалить остаточні рішення.

Комітет зазначив, що масштаб проблем, з якими стикнулась Україна і десятки інших країн, «значно більший, ніж може здатися на перший погляд».

«В умовах обмеженого державного фінансування грантова допомога іноді є ледь не єдиним варіантом для функціонування проєктів у сфері культури та медіа», – наголошують парламентарі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що бюджетний офіс президента США Дональда Трампа скасував наказ про заморожування витрат на федеральні гранти. Однак згодом прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що це не скасування федерального заморожування, а лише скасування меморандуму М-25-13.

Зауважимо, що державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Згодом дипломати в Сполучених Штатах Америки просять терміново звільнити програми, що пов’язані з Україною від виданого розпорядження про призупинку на 90 днів іноземної допомоги.

До слова, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що призупинення невоєнної допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проєкти у соціальній сфері, оскільки Україна має й інших фінансових партнерів.

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Теги: депутат Верховна Рада фінансування США Європейський союз

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