Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз

Зміна політики «епохи» адміністрації Байдена відбуватиметься бурхливо

Очікується, що першого ж дня обраний президент США Дональд Трамп підпише низку указів, що стосуються таких областей, як імміграція, торгівля та енергетика. Про це пише Pillsbury.

Ці дії будуть спрямовані на зміну політики епохи адміністрації Байдена та встановлення нових пріоритетів.

Раніше під час першого президентського терміну Дональд Трамп видав 220 виконавчих указів, зараз також має намір підписати багато нових розпоряджень у перші дні свого другого терміну. Очікується, що він охопить широке коло питань та зосередиться на виконанні передвиборчих обіцянок у низці галузей:

Введення тарифів, включаючи 10% мита на світовий імпорт та 60% мит на китайські товари, а також 25% імпортної надбавки на канадські та мексиканські товари;

Зміцнення імміграційної та прикордонної безпеки, включаючи вказівку прикордонних служб затримувати більше людей на південному кордоні, розгортання військових ресурсів та будівництво прикордонної стіни;

Зміцнення імміграційної та прикордонної безпеки, включаючи вказівку прикордонних служб затримувати більше людей на південному кордоні, розгортання військових ресурсів та будівництво прикордонної стіни; Скасування указу Джо Байдена про зобов'язання до 2050 року звести до нуля викиди на федеральних підприємствах та інші екологічні норми, передбачені адміністрацією, що йде.

В енергетичній та екологічній політиці, ймовірно, буде ініційовано процес виходу США з Паризької угоди, збільшення внутрішнього виробництва енергії за рахунок скасування обмежень на буріння (у тому числі в Арктиці) та зняття заборон на експорт зрідженого природного газу, а також припинення підтримки електромобілів часів Байдена.

Слід очікувати помилування та пом'якшення вироків засудженим. Обраний президент Трамп заявив, що планує помилувати та пом'якшити покарання особам, засудженим за захоплення Капітолію США 6 січня 2021 року. Президентська влада в цій галузі майже абсолютна, поширюється на всі федеральні кримінальні злочини і, як правило, не може бути обмежена Конгресом або переглянута судами.

Триватимуть призначення на вакансії в адміністрації Трампа. Ймовірно, новий президент приділятиме особливу увагу призначенцям, які відповідають його пріоритетам чи критикам політики епохи Байдена.

До слова, якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату.