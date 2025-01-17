Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
Трамп підпише низку важливих паперів у перші дні офіційного другого строку на посаді
фото із відкритих джерел

Зміна політики «епохи» адміністрації Байдена відбуватиметься бурхливо

Очікується, що першого ж дня обраний президент США Дональд Трамп підпише низку указів, що стосуються таких областей, як імміграція, торгівля та енергетика. Про це пише Pillsbury.

Ці дії будуть спрямовані на зміну політики епохи адміністрації Байдена та встановлення нових пріоритетів.

Раніше під час першого президентського терміну Дональд Трамп видав 220 виконавчих указів, зараз також має намір підписати багато нових розпоряджень у перші дні свого другого терміну. Очікується, що він охопить широке коло питань та зосередиться на виконанні передвиборчих обіцянок у низці галузей:

  • Введення тарифів, включаючи 10% мита на світовий імпорт та 60% мит на китайські товари, а також 25% імпортної надбавки на канадські та мексиканські товари;
    Зміцнення імміграційної та прикордонної безпеки, включаючи вказівку прикордонних служб затримувати більше людей на південному кордоні, розгортання військових ресурсів та будівництво прикордонної стіни;
  • Скасування указу Джо Байдена про зобов'язання до 2050 року звести до нуля викиди на федеральних підприємствах та інші екологічні норми, передбачені адміністрацією, що йде.

В енергетичній та екологічній політиці, ймовірно, буде ініційовано процес виходу США з Паризької угоди, збільшення внутрішнього виробництва енергії за рахунок скасування обмежень на буріння (у тому числі в Арктиці) та зняття заборон на експорт зрідженого природного газу, а також припинення підтримки електромобілів часів Байдена.

Слід очікувати помилування та пом'якшення вироків засудженим. Обраний президент Трамп заявив, що планує помилувати та пом'якшити покарання особам, засудженим за захоплення Капітолію США 6 січня 2021 року. Президентська влада в цій галузі майже абсолютна, поширюється на всі федеральні кримінальні злочини і, як правило, не може бути обмежена Конгресом або переглянута судами.

Триватимуть призначення на вакансії в адміністрації Трампа. Ймовірно, новий президент приділятиме особливу увагу призначенцям, які відповідають його пріоритетам чи критикам політики епохи Байдена.

До слова, якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату. 

Читайте також:

Теги: політика США влада президент Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди року 2024. Українська версія
Люди року 2024. Українська версія підсумки
31 грудня, 2024, 09:45
Українські захисники після повернення з полону обіймаються з побратимами
Звільнення українців з полону: Зеленський показав зворушливе відео
30 грудня, 2024, 21:36
Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону
Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону
23 грудня, 2024, 07:38
Макєєв залишиться в Берліні до лютого
Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині – Bild
25 грудня, 2024, 22:53
Глава держави наголосив, що Україна надасть усю допомогу, яка необхідна
Зеленський доручив розвідці надати партнерам дані про катастрофу літака в Казахстані
28 грудня, 2024, 22:34
Маск безпосередньо впливав на рішення Трампа після обрання президентом
Маск оселився біля Трампа після виборів – NYT
31 грудня, 2024, 10:11
SpaceX активно проводила запуски у минулому році
США попередили про велику загрозу для американської космонавтики
6 сiчня, 12:56
Про наслідки атаки дронів наразі не повідомляють
Курськ атакували дрони, у місті пролунали вибухи
5 сiчня, 20:50
Маск наповнив X публікаціями з критикою європейських політиків
Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи – WSJ
7 сiчня, 11:49

Політика

Нетаньягу підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Нетаньягу підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
Чому Трамп має першим подзвонити Путіну? Позиція Кремля
Чому Трамп має першим подзвонити Путіну? Позиція Кремля
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
НАТО вперше підняло норвезькі F-35 під час масованої атаки по Україні
НАТО вперше підняло норвезькі F-35 під час масованої атаки по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
74K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6827
Росіяни заявляють, що прорвали кордон на Сумщині: реакція прикордонного загону
6341
«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»

Новини

Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua