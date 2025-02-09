Президент США хоче укласти угоду із Зеленським на $500 млн в обмін на гарантії безпеки

Трамп хоче отримати доступ до рідкісноземельних мінералів та газу в Україні

Очільник Сполучених Штатів Америки заявив, що хоче укласти угоду на $500 млн із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що вона дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді. Про це пише видання The Post, якому Трамп дав інтерв’ю.

Крім того, Трамп анонсував зустріч представників США із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, очікується, що наступного тижня віце-президент Венс зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вже заявляв, що шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США.

Зеленський в свою чергу прокоментував заяву глави США Дональда Трампа щодо рідкісноземельних металів України. Він зауважив, що країна готова до американських інвестицій. Президент нагадав, що в плані перемоги України є пункт, який передбачає інвестиції у видобування корисних копалин.

До слова, Трамп зізнався, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Він вважає, що Путіну «небайдужі» вбивства на полі бою.

Також очільник США вкотре наголосив, що війни у 2022 році не було «ніколи б не сталося», якби він був тоді президентом і додав, що у нього є конкретний план припинення війни.

Згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.