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Трамп перейменовує Мексиканську затоку. Красномовна реакція Клінтон на інавгурації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Один із користувачів мережі зазначив, що «сміх Клінтон під час заяви Трампа про перейменування затоки – це реакція кожної притомної людини»
фото з відкритих джерел

20 січня Трамп виголосив інавгураційну промову, назвавши свій другий термін «золотою добою Америки»

Гілларі Клінтон розсміялася на заяву Трампа щодо перейменування Мексиканської затоки. Про це пише vt.

Американська політична діячка та дипломатка Гілларі Клінтон не стримала справжніх емоцій під час промови президента США Дональд Трамп, коли він оголосив про намір перейменувати Мексиканську затоку на Американську.

20 січня Трамп виголосив інавгураційну промову, назвавши свій другий термін «золотою добою Америки». У своєму виступі він зробив низку обіцянок, зокрема повернути контроль над Панамським каналом.

Та багатьох збентежила його заява про перейменування Мексиканської затоки на Американську. Особливу помітну реакцію оголошення викликало у Гілларі Клінтон: вона не змогла стримати сміху.

Один із користувачів мережі зазначив, що «сміх Клінтон під час заяви Трампа про перейменування затоки – це реакція кожної притомної людини».

До слова, Клінтон стала першою жінкою, яку висунула велика політична партія на посаду президента Сполучених Штатів, коли вона виграла праймериз Демократичної партії 2016 року. Однак, тоді вона програла саме Дональду Трампу.

Нагадаємо, інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Про це повідомляє«Голос Америки».

Але і раніше Трамп заявив, що планує перейменувати Мексиканську затоку на «затоку Америки», що, за його словами, чудово звучить. «Це доречно. І Мексика повинна припинити дозволяти мільйонам людей прибувати в нашу країну», – сказав він.

Та президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа повернути під контроль Панамський канал і перейменувати його, запропонувала перейменувати США, назвавши їх «Мексиканською Америкою».

Також обраний президент США Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

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Теги: Дональд Трамп Гілларі Клінтон Мексика президент інавгурація відео

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