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Влада Гренландії проведе дострокові вибори на тлі заяв Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада Гренландії проведе дострокові вибори на тлі заяв Трампа
«Ми переживаємо серйозні часи. Зараз не час для внутрішніх розбіжностей», – заявив премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде
фото: Sarah Meyssonnier/Reuters

Виборча кампанія зосередиться на прагненні Гренландії до незалежності та відносин з Данією і США

Гренландія проведе загальні вибори 11 березня на тлі відновлення інтересу до арктичної території з боку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що майбутня виборча кампанія зосередиться на прагненні Гренландії до незалежності, розвитку економіки острова та відносин з Данією і США.

«Ми переживаємо серйозні часи. Час, який ми ніколи не переживали в нашій країні. Це не час для внутрішнього поділу», – заявив прем'єр-міністр Муте Егеде.

Дострокові вибори до парламенту відбудуться 11 березня, що майже на місяць раніше передбаченого законом крайнього терміну 6 квітня. Перед призначенням дати голосування парламент схвалив новий законопроєкт, який забороняє іноземні політичні пожертви, щоб запобігти втручанню у вибори.

Гренландія була данською колонією до 1953 року і з того часу отримала широку автономію, включаючи право проголосити незалежність, а Копенгаген залишається відповідальним за безпеку і зовнішню політику Гренландії.

Нагадаємо, переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу зі складу Данії та приєднання до США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на данську газету Berlingske.

За результатами соцопитування Verian, що було проведене на замовлення датської газети, лише 6% жителів Гренландії виступають за приєднання до США, ще 9% не визначилися.

Як повідомлялося, Данія витратить близько $2,1 млрд на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією. Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження.

Раніше президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

До слова, Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську. 

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