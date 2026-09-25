Саміт Трампа і Сі завершився скромними домовленостями – The Economist

Попри пишний прийом китайського лідера, Вашингтон і Пекін лише ненадовго продовжили торговельне перемир'я, тоді як ключові суперечки залишили на майбутнє

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін не досягли значного прориву під час переговорів у Вашингтоні. Одним із головних результатів стало продовження торговельного перемир'я лише на два місяці, тоді як питання рідкісноземельних металів, штучного інтелекту й Тайваню залишилися невирішеними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Видання звертає увагу на контраст між масштабом урочистостей і результатами переговорів. Сі Цзіньпіна після прибуття до Вашингтона особисто зустрів Трамп. За даними The Economist, жоден американський президент протягом 64 років не зустрічав іноземного лідера безпосередньо в аеропорту.

Пишний прийом, на думку видання, демонструє прагнення Трампа підтримувати стабільні відносини із Сі. Водночас змістовна частина переговорів виявилася значно скромнішою.

Головним практичним результатом саміту стало продовження торговельного перемир'я між США та Китаєм, яке мало завершитися в листопаді. Пекін хотів продовжити його до кінця президентського терміну Трампа, однак сторони погодилися лише на додаткові два місяці. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що цей час Вашингтон планує використати для подальших економічних переговорів із Китаєм.

Одним із головних предметів суперечки залишаються рідкісноземельні елементи. Китай використовував обмеження на їхній експорт як відповідь на американські мита. Водночас обсяги постачання до США залишаються нижчими за рівень, який фіксували до торговельного перемир'я.

Помітного прогресу не відбулося і в питанні штучного інтелекту. Частина американських експертів очікувала, що Трамп і Сі можуть домовитися про правила контролю за найпотужнішими моделями штучного інтелекту або принаймні про механізми зниження ризиків. Однак конкретних домовленостей сторони не оголосили.

The Economist також звернув увагу на обмежену роль питань безпеки та оборони у переговорах. Підхід Трампа до Китаю під час другого президентського терміну став м'якшим у низці напрямів, зокрема щодо експорту напівпровідників і американських зобов'язань перед Тайванем.

Особливо показовою стала доля великого пакета озброєнь для Тайваню. США відклали його на тлі переговорів із Пекіном. Йдеться про продаж зброї на $14 млрд, який залишається заблокованим після травневої зустрічі Трампа та Сі. Сам Трамп раніше називав цей пакет хорошим інструментом для переговорів.

Невирішеним залишається й саме тайванське питання. Сі під час зустрічі закликав Вашингтон виступати проти незалежності Тайваню, тоді як американська сторона публічно не оголосила про принципову зміну своєї позиції.

Попри відсутність великих домовленостей, обидві країни наразі зацікавлені у збереженні періоду відносної стабільності. Колишній посадовець адміністрації Джо Байдена Раш Доші вважає, що Китай прагне використати найближчі роки для зміцнення власних позицій у конкуренції зі Сполученими Штатами.

Експерт Інституту Брукінгса Раян Хасс, якого цитує The Economist, звернув увагу на те, що безпосередньо змістовним переговорам в Овальному кабінеті приділили близько 30 хвилин. «Схоже, що головна мета цього візиту – саме урочистість», – зазначив він.

Водночас значення може мати сама частота контактів між Трампом і Сі. Протягом року лідери США та Китаю можуть провести одразу кілька зустрічей, що створює для обох сторін додатковий стимул не допустити нового різкого загострення відносин.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.