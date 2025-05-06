Трамп пояснив, хто має шанс повернутися до США після самодепортації

Трамп: Якщо це ті, кого ми хочемо бачити серед нас, люди, які люблять нашу країну й готові працювати, тоді можливо

Дональ Трамп зауважує, що оновлена політика самодепортації дозволить деяким мігрантам повторно подати на в’їзд до країни у майбутньому

Президент США Дональд Трамп закликає нелегальних мігрантів добровільно покинути країну з можливістю повернутися в майбутньому, але зробити це зможуть не всі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, оновлена політика самодепортації, тобто добровільного виїзду з США, дозволить деяким мігрантам повторно подати на в’їзд до країни у майбутньому. Водночас, ті, хто не скористається такою можливістю, можуть назавжди втратити шанс на повернення.

«Ми надамо їм переліт до країни походження та встановимо певний термін. Якщо вони виконають умови, ми будемо готові розглядати їхню кандидатуру для повернення за відповідних обставин», – сказав президент під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

При цьому він підкреслив, що такий шанс отримають тільки ті, кого адміністрація вважає «потрібними» – порядні, працьовиті люди, які демонструють лояльність до США.

«Якщо це ті, кого ми хочемо бачити серед нас, люди, які люблять нашу країну й готові працювати, тоді можливо. Якщо ж ні, то вони не повернуться», – заявив Трамп.

Раніше ми писали, що декілька українців, перебуваючи у США, отримали повідомлення про те, що їм слід покинути країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що декілька українців, які легально перебувають у Сполучених Штатах за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронного листа. У листі було вказано, що їхній статус легального перебування в країні скасовано й у них є тиждень, щоб покинути країну. Якщо ж вони не виїдуть, то їх розшукає федеральний уряд.

Нагадаємо, на початку березня речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала «фейком» повідомлення про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тис. українців у Сполучених Штатах.

Речниця заявила, що на цей час рішення не було ухвалено.

До слова, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тис. мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.