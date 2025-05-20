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Адміністрація Трампа визнала тарифний провал: американці платитимуть більше

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Адміністрація Трампа визнала тарифний провал: американці платитимуть більше
Трамп наполягав на тому, що іноземні країни, а не американці, несуть кінцеву ціну торговельної війни
фото: Білий дім

Yale Budget Lab: масштабні глобальні тарифи Трампа можуть коштувати середньому домогосподарству понад $2300 на рік

Адміністрація Трампа визнала те, що американці платять за тарифи, запроваджені президентом. Це сталося після того, як компанія Walmart оголосила про підвищення цін, посилаючись на вплив тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Під час торговельних суперечок Трамп наполягав на тому, що іноземні країни, а не американці, несуть кінцеву ціну торговельної війни. Однак, тепер його економічна команда визнає, що тарифи призводять до зростання цін для всіх, від промислових портів до роздрібних магазинів.

За даними Єльської бюджетної лабораторії (Yale Budget Lab), масштабні глобальні тарифи Трампа, які є найвищими за майже століття, можуть коштувати середньому домогосподарству понад $2300 на рік. Навіть такі компанії, як Walmart, які раніше обіцяли стримувати ці витрати, тепер заявляють, що змушені перекладати їх на споживачів.

Хоча інфляція поки що залишається відносно низькою, експерти все більше побоюються, що зростання цін через тарифи – це лише питання часу. Після заяви Walmart про підвищення цін Трамп у соціальній мережі Truth Social закликав компанію «з'їсти тарифи».

«Walmart має перестати намагатися звинувачувати тарифи як причину підвищення цін по всьому ланцюжку. Walmart заробив мільярди доларів минулого року, набагато більше, ніж очікувалося», – написав Трамп. «Між Walmart та Китаєм вони повинні, як то кажуть, «з'їсти тарифи» та не стягувати з шановних клієнтів нічого. Я буду стежити, і ваші клієнти також!!!»

Міністр фінансів Скотт Бессент у недільних телевізійних інтерв'ю визнав, що хоча Walmart і нестиме частину тарифного тягаря, споживачам також доведеться платити за них. Ці заяви контрастують з попередніми запевненнями адміністрації, включаючи слова міністра торгівлі Говарда Латніка, який лише кілька днів тому називав «дурними аргументами» твердження про те, що споживачі платитимуть за торговельні мита.

Речник Білого дому Куш Десаї раніше заявляв, що Сполучені Штати мають достатньо важелів впливу, щоб змусити торговельних партнерів нести витрати на тарифи. Він також наводив дані про низьку інфляцію після запровадження тарифів як доказ правоти адміністрації.

«Адміністрація послідовно стверджує, що Сполучені Штати, найкраща та найбільша ринкова економіка світу, мають важелі впливу, щоб змусити наших торговельних партнерів зрештою нести витрати на тарифи. Дані підтверджують нашу правоту: ми вже три місяці маємо звіти про інфляцію нижче очікувань після запровадження тарифів, особливо щодо Китаю. Низька інфляція, стабільні звіти про зайнятість та трильйони історичних інвестиційних зобов’язань доводять, що порядок денний президента Трампа щодо тарифів, швидкої дерегуляції, зниження податків та внутрішнього виробництва енергії закладає основу для відновлення американської величі», – заявив речник Білого дому Куш Десаї.

Між тим, міністр Бессент припустив, що потенційне зростання споживчих цін через тарифи може бути частково компенсоване падінням цін на бензин, що він назвав своєрідним зниженням податків для споживачів. Однак, аналіз показує, що середня економія від зниження цін на бензин значно менша за очікувані витрати через тарифи.

Також поступово наближається закінчення терміну дії деяких тарифних домовленостей, що може призвести до подальшої ескалації торговельної напруженості та зростання цін, якщо нових угод не буде досягнуто найближчими місяцями.

Нагадаємо, найбільший рітейлер світу – компанія Walmart – попередила, що змушена буде підвищити ціни вже наприкінці травня через високі витрати через мито Дональда Трампа. 

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Теги: США тарифи Дональд Трамп

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