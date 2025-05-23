Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп

Ні Україна, ні Росія поки що не підтверджували інформацію про обмін

Під час переговорів у Стамбулі українська та російська сторони домовилися обмінятися полоненими

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Truth Social.

«Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною… Вітаю обидві сторони – чи це може призвести до чогось більшого?» – написав він.

Трамп: «Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Незабаром він набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого» скріншот

Варто зазначити, ні Україна, ні Росія поки що не підтверджували інформацію про обмін.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Згодом стало відомо, українська та російська сторони передали список людей для обміну у форматі «1000 на 1000». Глава нашої країни зазначав, що фахівці з'ясовували деталі щодо кожної людини, яку подали у списках зі сторони країни-агресора.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.