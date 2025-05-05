Білий дім створив новий ШІ-образ Трампа: журналіст підмітив цікаву деталь

4 травня фанати святкують День Зоряних війн

Білий дім опублікував ШІ-картинку з президентом США Дональдом Трампом у новому образі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Цього ращу Трампа зобразили як героя саги Зоряні війни з світловим мечем у руках. Нова світлина з'явилась з нагоди Всесвітнього дня Зоряних війн, який фанати відзначають 4 травня.

У дописі йдеться про боротьбу з «радикальними лівими лунатиками» і іншими «злодіями», Трамп звинувачує їх у тому, що вони не повстанці, а імперці.

«З 4 травня всіх, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються за те, щоб повернути в нашу Галактику лордів-ситхів, убивць, наркобаронів, небезпечних в'язнів та відомих членів банди MS-13. Ви не Повстання – ви Імперія. Хай 4-те число буде з вами», – йдеться у дописі.

Тим часом журналіст «Голосу Америки» помітив дещо цікаве у новому образі Трампа, а точніше таку деталь, як колір світлового меча, що в руках американського лідера.

Він пише: «Білий дім продовжує серію портретів президента в різних образах. В підписі йдеться про боротьбу з різними поганцями – але автори допису не врахували, що у всесвіті «Зоряних воєн» червоні мечі використовують персонажі темної сторони».

Раніше президент США Дональд Трамп опублікував своє зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, в образі Папи Римського.

Згодом світлину також поширив Білий дім у соцмережі «ікс».

Тоді Трамп отримав хвилю критики на свою адресу через згенероване фото в образі Папи Римського.

Організація, що представляє єпископів Нью-Йорка, заявила, що не бачить «нічого смішного» у зображенні, яке поширили офіційні сторінки Трампа та Білого дому в соцмережах.