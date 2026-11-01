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Китай здивував позицією щодо завершення війни в Україні та переговорів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Китай здивував позицією щодо завершення війни в Україні та переговорів
Франк-Вальтер Штайнмайєр та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні
фото з відкритих джерел

Штайнмайєр розповів про реакцію Сі Цзіньпіна на пропозицію саміту щодо України

Китай не зацікавлений у тристоронньому саміті за участю Росії та США для обговорення шляхів завершення війни в Україні. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр в інтерв’ю німецькому телебаченню, повідомляє «Главком» із посиланням на Yahoo. Він уточнив, що обговорив це питання з главою Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі в Пекіні.

Як зазначив Штайнмайєр, хоча президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін, ймовірно, зустрінуться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що питання України до порядку денного не буде включено.

«Жодної підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю не ведеться. Він (Сі Цзіньпін, – ред.) прямо вказав на те, що це європейський конфлікт, у врегулюванні якого мають брати участь самі європейці", – повідомив німецький президент.

Штайнмайєр додав, що коли він порушив питання про можливість проведення такого саміту, «на обличчі Сі Цзіньпіна відбилося здивування».

Таким чином, слова Штайнмайера спростували повідомлення ЗМІ про можливі переговори між Китаєм, Росією та США щодо закінчення війни в Україні.

Як повідомлялося, Росія виступила з пропозицією провести в листопаді зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Кремль прагне домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах, водночас запрошувати президента України Володимира Зеленського на переговори не планують. 

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що підготовка до тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна вже розпочалася.

Водночас Китай не підтвердив підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна. Пекін заявив, що наразі не має додаткової інформації щодо цієї ініціативи.

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Теги: путін Дональд Трамп Штайнмайєр переговори Сі Цзіньпін війна Україна

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