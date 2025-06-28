Трамп дав коротку відповідь про передачу Patriot Україні

Господар Білого дому не надав чіткої відповіді на питання

Президент США Дональд Трамп коротко відповів на запитання про передачу Україні Patriot, інформує «Главком».

Журналісти знову поставили запитання американському лідеру, чи готовий він надавати ракети Patriot Україні, на тлі атак Росії по цивільному українському населенню та прохання з боку президента Володимира Зеленського.

Господар Білого дому не надав чіткої відповіді на питання.

Трампа знову запитали про передачу Україні Patriot.

Американський лідер не надав чіткої відповіді. pic.twitter.com/vFrnVllIbB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 27, 2025

На запитання журналіста чи розглядає він можливість надсилання ракет Patriot в Україну і чи вже ухвалив рішення з цього приводу, Трамп відповів: «Можливо».

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути поставку ракет для українських Patriot.

«Вони (українці, – «Главком») хочуть отримати протиракетні системи Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх», – сказав Трамп.

Раніше ми писали, що кореспондентка ВВС Україна Мирослава Пеца, яка ставила питання президенту США Дональду Трампу про передачу Україні систем ППО Patriot, розповіла про свої враження від того дня та діалогу з Трампом.

«Здається, Трамп усвідомив ціну, яку моя родина платить за цю війну», – сказала Пеца. «Ніколи в житті я не очікувала, що Дональд Трамп буде передавати вітання моєму чоловікові».

До слова, на полях саміту НАТО Трамп провів зустріч з Зеленським. Журналіст запитав Трампа, чи обговорював з Зеленським припинення війни в Україні, на що американський лідер відповів:

«Ні, я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг бути навіть більше милим, ніж він був. І дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. І я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вона тривала майже 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою.

Згодом Зеленський назвав розмову тривалою та змістовною. «Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», – йдеться у заяві.