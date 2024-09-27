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«Представив йому план перемоги». Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Представив йому план перемоги». Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
За словами президента Зеленського, він та Трамп мають спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під час зустрічі політики детально обговорили ситуацію в Україні та наслідки війни для українців

Президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною».

Президент України розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

«Представив йому план перемоги. Детально обговорили ситуацію в Україні та наслідки війни для нашого народу. Обговорили багато деталей. Дякую за цю зустріч! Справедливий мир потрібен», – розповів український президент.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Своєю чергою Дональд Трамп назвав сьогоднішню зустріч хорошим знаком.

«Він (президент України – «Главком») пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн – таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація», – сказав він.

Як зазначив український лідер, політики мають спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. «Путін не може перемогти. Перемогти мають українці», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави. 

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп президент вибори у США війна

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