Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на приїзд українського президента

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів». Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський – найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів», – сказав Трамп під час мітингу у понеділок у Пенсільванії.

Крім того, Трамп заявив, що Зеленський хоче, щоб на президентських виборах у США перемогла демократка Камала Гарріс.

Однак, як сказав Трамп, якщо він переможе на виборах і стане президентом США, то він підштовхне дві ворогуючі держави для того, щоб вони сіли за стіл переговорів.

«Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: «Ви повинні укласти угоду, це безумство», – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду.

До слова, колишній президент США та кандидат на виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не збирається балотуватися на пост президента у 2028 році, якщо зазнає поразки у листопаді.

Стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час його перебування у США.