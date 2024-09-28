Стало відомо, за що подякував Трамп Зеленському під час зустрічі (відео)

«Він був як зі сталі», – Трамп про Зеленського

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському за порятунок від імпічменту. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці «яструби» з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось «не знає», «не впевнений». Але він був як зі сталі, він сказав: «Президент Трамп не скоїв нічого неправильного», – сказав Трамп.

У лютому 2021 року Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент експрезидента США Дональда Трампа через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Він став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі. Перший був в грудні 2019 року за зловживання владою через прохання до Зеленського розслідувати діяльність родини Джо Байдена. Однак двічі він був виправданий.

Нагадаємо, у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною». Президент України розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.