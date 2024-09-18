Зеленський розповів, скільки вантажів вдалося експортувати за рік морським коридором

З українських портів вийшли більш ніж 2,5 тис. суден до портів Азії, Африки, Європи та Америки

Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу

За рік роботи морського коридору в Чорному морі вдалося експортувати 70 млн тонн вантажів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, з українських портів вийшли більш ніж 2,5 тис. суден до портів Азії, Африки, Європи та Америки. Глава держави відзначив, що завдяки гуманітарній ініціативі «Зерно з України» в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.

За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден.



(с) Володимир Зеленський pic.twitter.com/KTpq5fuWl7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

«Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності», – наголосив президент.

Нагадаємо, у березні український морський коридор запрацював у цілодобовому режимі, отримавши необхідні погодження зі Збройними силами України.

Як повідомлялося, за пів року роботи Чорноморського коридору, організованого Україною, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв. Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти ще понад 3 млн тонн вантажів.

До слова, за 10 місяців роботи українського морського коридору, який був забезпечений Об’єднаними силами оборони України було експортовано 55 млн тонн вантажів. Зокрема, сумарно було завантажено 1954 суден, які транспортували 55 млн тонн вантажів. При цьому 37,4 млн тонн агропродукції було експортовано до 45 країн світу.