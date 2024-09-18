Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський розповів, скільки вантажів вдалося експортувати за рік морським коридором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, скільки вантажів вдалося експортувати за рік морським коридором
З українських портів вийшли більш ніж 2,5 тис. суден до портів Азії, Африки, Європи та Америки
скріншот з відео

Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу

За рік роботи морського коридору в Чорному морі вдалося експортувати 70 млн тонн вантажів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, з українських портів вийшли більш ніж 2,5 тис. суден до портів Азії, Африки, Європи та Америки. Глава держави відзначив, що завдяки гуманітарній ініціативі «Зерно з України» в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.

«Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності», – наголосив президент.

Нагадаємо, у березні український морський коридор запрацював у цілодобовому режимі, отримавши необхідні погодження зі Збройними силами України.

Як повідомлялося, за пів року роботи Чорноморського коридору, організованого Україною, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв. Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти ще понад 3 млн тонн вантажів.

До слова, за 10 місяців роботи українського морського коридору, який був забезпечений Об’єднаними силами оборони України було експортовано 55 млн тонн вантажів. Зокрема, сумарно було завантажено 1954 суден, які транспортували 55 млн тонн вантажів. При цьому 37,4 млн тонн агропродукції було експортовано до 45 країн світу.

Читайте також:

Теги: зерно корабель порт президент експорт Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні, були використані всі резерви
Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад – Зеленський
15 вересня, 19:16
Робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну, сказав Зеленський
«Тиснемо на Росію» – Зеленський повідомив про перебіг Курської операції
14 вересня, 21:51
Ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький
Казус Кудрицького
4 вересня, 19:52
Прем’єр-міністр Нідерландів Діком Схоофом прибув в Україну і оголосив про пакет допомоги
Нові санкції проти РФ та 200 млн євро допомоги від Нідерландів. Головне за 2 вересня
2 вересня, 21:00
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю ЗАЕС
Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна
2 вересня, 19:03
Дуров та Макрон зустрічалися за ланчем
Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
28 серпня, 10:07
На нараді були присутні керівникии правоохоронних та антикорупційних органів, Генеральний прокурор, керівник Держприкордонслужби
Зеленський скликав нараду щодо покарання зрадників, які втекли з України
26 серпня, 21:11
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
23 серпня, 21:00
Перша з початку повномасштабного вторгнення Росії зустріч Зеленського та Моді відбулася у Японії. Хіросіма, травень 2023 року
Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? Візит
21 серпня, 14:00

Економіка

Зеленський розповів, скільки вантажів вдалося експортувати за рік морським коридором
Зеленський розповів, скільки вантажів вдалося експортувати за рік морським коридором
Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень – опитування ЄБА
Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень – опитування ЄБА
Рада підтримала збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Рада підтримала збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Китай перекрив експорт деталей. Виробники дронів готуються до нової реальності
Китай перекрив експорт деталей. Виробники дронів готуються до нової реальності
Тарифи на вантажні перевезення мають бути справедливими, а не однаковими для всіх – СЕО «Метінвесту»
Тарифи на вантажні перевезення мають бути справедливими, а не однаковими для всіх – СЕО «Метінвесту»
Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону
Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
92K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua