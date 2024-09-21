Байден готується до переговорів, але увага світу на Трампі та Гарріс – AP

Президент США Джо Байден розпочне напружену зовнішньополітичну діяльність

Президент США Джо Байден готується до серії важливих міжнародних зустрічей, але увага світових лідерів та союзників вже частково зосереджена на потенційних кандидатах у президенти Дональді Трампі та Камалі Гарріс. Про це пише Associated Press.

Байден у п'ятницю розпочне активну зовнішньополітичну діяльність, зосередившись на переговорах з міжнародними союзниками. Водночас зростають занепокоєння щодо того, якою буде зовнішня політика США після того, як Байден залишить свою посаду через чотири місяці.

Адже його наступником може стати або колишній президент Дональд Трамп, або чинна віце-президентка Камала Гарріс, а перед ними постануть низка складних криз, що залишаться у спадок від нинішньої адміністрації.

Попри те, що Байден готується до важливих зустрічей зі світовими лідерами в Делавері, Білому домі та на Генеральній асамблеї ООН, багато країн вже приділяють увагу передвиборчій боротьбі у США. Причиною є значні розбіжності у поглядах на зовнішню політику, які пропонують Трамп і Гарріс, порівняно з Байденом.

За словами Джона Альтермана, старшого віце-президента Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, переговори Байдена можуть виглядати менш важливими на фоні того, що світ вже обговорює майбутні вибори та можливі зміни у зовнішній політиці США.

Нагадаємо, новий військовий пакет від США: Reuters дізналося, що до нього увійде.