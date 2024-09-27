Зеленський розповів, навіщо зустрівся з обома кандидатами на пост президента США

За словами Зеленського, Україна сподівається, що підтримка США буде непохитною

Президент України Володимир Зеленський хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз. Про це український президент сказав перед початком зустрічі з Трампом. Про це повідомляє Reuters.

«Дуже важливо ділитися нашими планами про те, як можна посилити Україну. І, звісно, ми маємо вирішувати це зараз – тому що ми не знаємо, як вирішить американський народ, хто буде президентом. Але ми розуміємо, що до листопада Путіна ми не зупинимо», – пояснив лідер України.

Як зазначив Зеленський, Україна сподівається, що сила США буде непохитною, а наша країна розраховує на неї. «Тож я вирішив зустрітися з обома кандидатами», – додав він.

Зі свого боку Дональд Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент, та заявив, що у них «чудові відносини». Він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.

Нагадаємо, у Нью-Йорку розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом».