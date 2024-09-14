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Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу – заява президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу – заява президента
Нещодавно Вучич уже казав, що держава розглядає можливість запровадження військової служби строком на 75 днів, яка буде обов'язковою для чоловіків
фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Ми не маємо бажання нападати на когось. І ми не робитимемо цього. Але наше бажання – стримати всіх тих, хто загрожує нам щодня»

Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу. Вона триватиме 75 днів. Про це заявив президент країни Александер Вучич, повідомляє N1.

14 вересня, він повідомив, що підписав угоду щодо проходження регулярної військової служби протягом 75 днів. Через кілька годин після цього уряд Сербії ухвалив висновок, в якому наказано Міноборони ініціювати процедуру повернення обов'язкової військової служби. Поправки до закону мають бути ухвалені до кінця наступного тижня.

«Хочу вірити, що уряд Сербії прийме це рішення. Я хочу вірити, що ви все розумієте, наскільки нам потрібна сильна армія, скільки ще нам доведеться купувати зброю, виробляти, створювати. Тому що ми не маємо бажання нападати на когось. І ми не робитимемо цього. Але наше бажання – стримати всіх тих, хто загрожує нам щодня», – скачав Вучич.

Таку інформацію він озвучив під час виступу на церемонії присвоєння перших офіцерських звань 177 курсантам Військової академії та медичного факультету Військово-медичної академії. Як пише N1, офіційні особи відреагували на заяву сербського президента оплесками.

Видання додало, що нещодавно Вучич уже казав, що держава розглядає можливість запровадження військової служби строком на 75 днів, яка буде обов'язковою для чоловіків. При цьому жінки, як і раніше, можуть служити добровільно.

До слова, Сейм Литви схвалив пакет законів про реформу призову на військову службу. Підлітки проходитимуть обстеження вже 2025 року, а 2026 року, коли реформа призову набуде чинності, їх уже можуть внести до списків призовників.

Також Латвія відновлює призов до армії для чоловіків від 18 до 27 років, щоб утримати росію від вторгнення до Європи. Міноборони Латвії планує відмовитись від виключно контрактної армії на яку перейшли у 2007 році після вступу у НАТО. Зазначається, що Латвія пішла на такий крок, щоби посилити свою оборонну готовність, збільшити розірви та поповнити арсенал зброї на тлі російської агресії.

Нагадаємо, міністр оборони Борис Пісторіус прискорює відновлення обов'язкової військової служби у Німеччині. Як повідомляє Der Spiegel, він доручив «до 1 квітня подати варіанти моделі німецької військової служби, яка внесе масштабований, адаптований до загроз внесок у національну стійкість».

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Теги: реформа армія держава президент Сербія призов до армії

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