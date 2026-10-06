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Трамп заявив про переміщення американських бомбардувальників із британської авіабази

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив про переміщення американських бомбардувальників із британської авіабази
Трамп: Ми їх трохи перебазували, не дуже далеко
фото: Reuters

Доанльд Трамп зазначив, що рішення про незначну зміну дислокації було ухвалено для уникнення провокацій

Дональд Трамп заявив, що літаки США залишили авіабазу RAF Fairford у Великій Британії не випадково, а у відповідь на виниклі загрози. Про це пише «Главком».

За його словами, рішення про незначну зміну дислокації було ухвалено для уникнення провокацій та збереження сил перед подальшою поразкою ворога.

«Думаю, ми можемо сказати. Я маю на увазі, адже вони не випадково полетіли. Були певні погрози, і замість того, щоб провокувати ворога, ми захопимо ворога і завдамо йому поразки. Але навіщо нам залишати їх там? Тому ми їх трохи перебазували, не дуже далеко», – сказав Трамп.

Як відомо, Дональд Трамп висловив здивування та незгоду з рішенням британської влади звільнити під заставу п'ятьох громадян Великої Британії, затриманих за підозрою у підготовці нападу на авіабазу Королівських ВПС Ферфорд, яку США використовують для ударів по Ірану. 

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом надати нову інформацію щодо п’яти чоловіків, затриманих учора поблизу бази ВПС США RAF Fairford у Великій Британії. 

Президент США підтвердив, що підозрювані у підготовці вибуху в Глостерширі, є мігрантами.

Нагадаємо, у Великій Британії поліція евакуювала близько 85 домогосподарств у селі Велфорд після затримання п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США. Затриманих спершу підозрювали в порушенні законодавства про вибухові речовини, а згодом – у підготовці терористичного акту. 

Теги: Дональд Трамп Велика Британія винищувач

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