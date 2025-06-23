Трамп заявив, що США стали «гарячими, як пістолет» після ударів по Ірану

Трамп: Наша країна зараз гаряча як пістолет. Ще шість місяців тому вона була холодна як лід

Трамп зазначив, що після свого повернення до Білого дому повністю змінив імідж країни

Президент США Дональд Трамп після ударів по іранських ядерних об’єктах заявив, що Сполучені Штати стали «гарячими, як пістолет». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

У коментарі виданню Трамп зазначив, що після свого повернення до Білого дому повністю змінив імідж країни на міжнародній арені.

«Наша країна зараз гаряча як пістолет. Ще шість місяців тому вона була холодна як лід. Вона була мертва», –заявив глава США.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, президент країни Дональд Трамп мав два головні занепокоєння щодо ударів по об’єктах іранської ядерної програми: щоб атака США була вирішальною для знищення добре укріплених об'єктів і щоб потенційні дії не втягнули США в тривалу смертоносну війну. Як інформує «Главком», про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як ідеться в матеріалі, адміністрація Трампа доклала чималих зусиль, щоб приховати свої плани про удари. Оголошення, що Трамп бере два тижні на ухвалення рішення, вочевидь, було тактикою, щоб «затуманити плани атаки». Хоча, за словами американських високопосадовців, Трамп відклав остаточне рішення до суботи.