Син Віткоффа є співзасновником криптовалютної компанії родини Трампа

Стів Віткофф і його син на національному з'їзді Республіканської партії в липні минулого року

Родина Трампа володіє 60% акцій компанії World Liberty Financial

Син спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа Зак є співзасновником криптокомпанії World Liberty Financial родини Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WSJ.

За даними WSJ за місяць до інавгурації Трампа спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф вилетів до ОАЕ із двома цілями: обговорити регіональні питання з шейхами та відвідати конференцію з криптовалют.

Менш ніж за п’ять місяців потому син Віткоффа, співзасновник криптовалютного стартапу World Liberty Financial, виступив на конференції в Дубаї й оголосив, що компанія уклала угоду з компанією шейха про купівлю криптовалюти на суму $2 млрд.

Зазначається, що очікувані десятки мільйонів доларів річного прибутку будуть розділені між Віткоффами та співзасновниками World Liberty Financial, а також сім'єю Трампа, яка володіє 60% акцій компанії.

У березні компанія World Liberty Financial, що належить родині Дональда Трампа, оголосила про запуск нового стейблкоїну USD1. Цифровий актив буде забезпечений короткостроковими казначейськими облігаціями США, доларовими депозитами та іншими грошовими еквівалентами з прив’язкою 1:1 до $.

Нагадаємо, у Трампа є власна криптовалюта. Сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.

Дружин Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump.

Раніше американський президент Дональд Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, до якого будуть включені біткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компанії Ripple, Cardano (ADA) та інші «цінні» цифрові активи.