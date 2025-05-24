Син Віткоффа є співзасновником криптовалютної компанії родини Трампа
Родина Трампа володіє 60% акцій компанії World Liberty Financial
Син спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа Зак є співзасновником криптокомпанії World Liberty Financial родини Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WSJ.
За даними WSJ за місяць до інавгурації Трампа спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф вилетів до ОАЕ із двома цілями: обговорити регіональні питання з шейхами та відвідати конференцію з криптовалют.
Менш ніж за п’ять місяців потому син Віткоффа, співзасновник криптовалютного стартапу World Liberty Financial, виступив на конференції в Дубаї й оголосив, що компанія уклала угоду з компанією шейха про купівлю криптовалюти на суму $2 млрд.
Зазначається, що очікувані десятки мільйонів доларів річного прибутку будуть розділені між Віткоффами та співзасновниками World Liberty Financial, а також сім'єю Трампа, яка володіє 60% акцій компанії.
У березні компанія World Liberty Financial, що належить родині Дональда Трампа, оголосила про запуск нового стейблкоїну USD1. Цифровий актив буде забезпечений короткостроковими казначейськими облігаціями США, доларовими депозитами та іншими грошовими еквівалентами з прив’язкою 1:1 до $.
Нагадаємо, у Трампа є власна криптовалюта. Сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.
Дружин Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump.
Раніше американський президент Дональд Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, до якого будуть включені біткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компанії Ripple, Cardano (ADA) та інші «цінні» цифрові активи.
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