Між Трампом і Путіним знову відбудеться розмова

Російський диктатор Володимир Путін повідомив, що сьогодні проведе телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп у пʼятницю, 4 липня, можуть провести телефонну розмову. Очікується, що лідери країн обговорять різке припинення поставок деяких ключових видів американської зброї до України. Джерела також зазначають, що президент України порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Нагадаємо, 14 червня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною». Зокрема під час розмови Путін привітав американського президента з днем народження.

Згодом подробицями розмови Трамп поділився у соціальній мережі. Американський лідер відзначив першим реченням те, що диктатор Путін «вранці подзвонив, щоб дуже ввічливо привітати з днем народження».

Також 4 червня сталася ще одна телефонна розмова між російським диктатором і Трампом. Тоді вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки, які було знищено літаки на аеродромах РФ. Також вони обговорили тему Ірану та ядерної зброї.