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Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН
Володимир Зеленський та Олена Зеленська під час прибуття до США
скриншот із відео

Президент України проведе низку переговорів із американськими та європейськими партнерами

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою розпочав дипломатичний тиждень у США: очікується близько 20 зустрічей, переговори щодо посилення протиповітряної оборони та підписання нової Drone Deal. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал президента України.

Зеленський проведе близько 20 зустрічей

За словами президента, під час перебування у Нью-Йорку заплановані переговори з президентом США, європейськими лідерами, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США. Окремо українська сторона проведе зустрічі з керівниками міжнародних організацій, представниками великих американських компаній та аналітичних центрів.

Одним із напрямів переговорів стане посилення обороноздатності України. Зеленський зазначив, що Київ працюватиме над зміцненням протиповітряної оборони та залученням достатнього фінансування для держави.

Серед запланованих заходів також – саміт міжнародної Кримської платформи. Українська сторона очікує на участь у ньому представників різних держав на високому рівні. Зеленський наголосив на важливості міжнародної підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Окремо президент анонсував ще одну домовленість у сфері безпілотників. Раніше Україна вже уклала угоду в такому форматі з Канадою, яка передбачає замовлення великих обсягів українських дронів із передачею частини виробленої продукції Україні. 

Подібні домовленості Україна також готує з іншими партнерами. Зокрема, раніше повідомлялося про підготовку Drone Deal зі Словенією, де сторони обговорили спільні оборонні проєкти та співпрацю у виробництві ударних дронів.

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Мир залишається головним пріоритетом

«Перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей», – наголосив Зеленський, додавши, що українська сторона представить партнерам конкретні безпекові пропозиції та можливі деескалаційні рішення.

Очікується, що важливою частиною переговорів стане взаємодія зі Сполученими Штатами. Раніше Зеленський і президент США Дональд Трамп домовилися провести зустріч у Нью-Йорку. Серед можливих тем переговорів – дипломатичний процес, деескалаційні кроки, а також питання енергетичної та продовольчої безпеки.

Програма першої леді

Олена Зеленська під час поїздки також проведе низку заходів. Перша леді виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету, а на майданчику ООН представить результати Саміту перших леді та джентльменів.

Крім того, у неї заплановані зустрічі з представниками американського бізнесу та філантропами. Йтиметься про підтримку проєктів Фундації Олени Зеленської.

До програми першої леді також увійшли двосторонні зустрічі, зокрема з дружиною прем'єр-міністра Великої Британії та президентом Світового банку.

Нагадаємо, 81-ша сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочалася 8 вересня, а загальні дебати високого рівня проходять 22–28 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський і Трамп можуть провести переговори під час Генасамблеї ООН.

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Теги: переговори перша леді Олена Зеленська президент Україна Володимир Зеленський Дональд Трамп саміт

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